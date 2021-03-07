Источник материала: Хартия'97

Таракана загнали в «бункер» 7 7.03.2021, 9:45

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Узурпатор чувствует себя в Беларуси не в своей тарелке.

Незаконный правитель в последнее время упорно избегает общения с людьми, которые могут адресовать ему критические вопросы. А если намеки на них звучат, то уходит от ответа или обещает рассказать все «потом», пишет «Салідарнасць» .

Избегает независимых СМИ

С лета 2020 года, когда власти начали разворачивать масштабные репрессии в стране, Лукашенко избегает общения с независимыми журналистами.

Таракан общается исключительно с провластыми пропагандистами и тщательно отфильтрованными журналистами из постсоветских стран. За последние полгода те задали правителю Беларуси всего несколько острых вопросов – но он ушел от ответа и на них!

Похоже, Лукашенко опасается даже журналистов из нейтральных российских СМИ: после встречи с Путиным в Сочи он не стал выходить к прессе, а больше чем через неделю прокомментировал содержания переговоров, сидя в своем кабинете во Дворце Независимости.

Обещает все рассказать «потом»

Любопытный момент: когда приближенные к Лукашенко все же решаются задать ему вопрос по насущной теме, которую проигнорировать нельзя, тот в ответ обещает дать детальную информацию позже.

После сливов телефонных разговоров , где звучат голоса, похожие на голоса приближенных к нему Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова, правитель заявил: «Не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно».

«Бункер» Лукашенко

После 9 августа и криков на МЗКТ «Уходи!» Дворец Независимости превратился в своеобразный бункер для Лукашенко. Здесь он с автоматом укрывается от протестующих, отсюда он все реже выезжает для выступления перед какой-либо незнакомой аудиторией.

Одним из самых крупных мероприятий последнего времени, в котором принял участие правитель, стало «всебелорусское народное собрание». Казалось бы, больше двух тысяч лояльных ему чиновников должны были успокоить Лукашенко.

Но короткое невинное выступление Жанны Тарасевич, главы Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, вызвало шквал негатива со стороны правителя. Не выбирая выражений, Лукашенко прошелся по бизнесменам и ипэшникам, а также эмоционально рассказал о травле «ябатек».

Очевидно, что правитель до сих пор находится не в своей тарелке.

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