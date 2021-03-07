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Елизавета II впервые за время правления осталась без личного самолета

07.03.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Елизавета II впервые за время правления осталась без личного самолета

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  • 7.03.2021, 9:32
Елизавета II впервые за время правления осталась без личного самолета

Правительство Великобритании приняло программу сокращения расходов.

В Великобритании правительство решило продать парк самолетов королевы Елизаветы II и ее семьи в рамках программы сокращения расходов.

Об этом сообщает The Telegraph.

В 2022 году из состава ВВС Британии выведут четыре самолета BAE-146. С момента восхождения на престол, Елизавета II впервые останется без личного самолета.

СМИ сообщают, что королева будет пользоваться самолетом совместно с премьер-министром Борисом Джонсоном, который использует RAF Voyager.

В то же время, Елизавета II продолжит пользоваться личным вертолетом.

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Правительство Великобритании приняло программу сокращения расходов.
 
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