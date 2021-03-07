Праздник потерянного смысла, или Чудесная трансформация 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более ста лет назад, 8 марта 1908 года в Нью-Йорке прошел марш, в котором участвовали 15 тысяч женщин и девушек. Представительницы прекрасного пола потребовали сократить рабочий день и уравнять условия оплаты труда с мужчинами. Полицейские разогнали марш при помощи шлангов с холодной водой, но это не остановило женщин, и через год они снова вышли на демонстрацию.

В 1910 году в Копенгагене на Международной конференции социалисток Клара Цеткин предложила учредить Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Этот день был призван привлекать внимание общественности к вопросам равноправия при помощи демонстраций и митингов.

За прошедшее столетие 8 Марта изменилось до неузнаваемости. Теперь этот день называют всем чем угодно: праздником весны, красоты, матери – но никак не датой, посвященной борьбе против половой дискриминации. И хотя многие считают подобное положение вещей закономерным, ведь равноправие наступило и бороться больше не за что, это отнюдь не так.

До сих пор существует список запрещенных профессий для женщин. Кто-то уверяет, что так проявляется забота о будущих мамах, но на самом деле это способ закрыть доступ к высокооплачиваемой работе во многих отраслях промышленности. И это не значит, что там не трудятся женщины. Они трудятся, проводят большую часть дня в тех же цехах, вдыхают те же вредные испарения – просто их профессия называется менее помпезно и оплачивается значительно хуже.

Что касается рынка труда, при особом желании можно отыскать дискриминацию и здесь. Женские зарплаты ниже мужских, женщина с ребенком считается наименее желанным кандидатом на работу, ряд специальностей считают мужскими и недоступными, а женщины тратят гораздо больше времени на поиски своего места под солнцем.

С подобным столкнулась и я. Получив свой диплом, я загорелась идеей стать радиоведущей. Не скажу, что вышло это нарочно, возможно, просто благоволила Вселенная, любимый фильм "Питер FM" и дикция, выработанная долгими годами "музицирования" у домашнего зеркала с дезодорантом вместо микрофона.

Так вот, мне было 23, и я уже начала строить серьезные отношения со своим молодым человеком. И тут я попадаю на радио. На одном из очередных собеседований с начальством встал вопрос моих планов на жизнь. Не совсем карьерных, хотя и их тоже.

Моего гипотетического начальника не интересовал мой опыт, стремление к развитию и врожденные и приобретенные качества. Единственное, что спрашивали у меня: наличие мужа, детей и планов на них же. И хотя ничего подобного в моей жизни не предвещалось, босса смутил факт наличия "серьезных и постоянных" отношений, которые обязательно должны были привести к алтарю, и если не "завтра", то "сейчас".

И тут можно придумать тысячу и одно оправдание тем, что человек хотел перестраховаться и искал сотрудника на перспективу, но это никак не отменяет явную дискриминацию.

Ведь парень, которого собеседовали до меня, вышел из кабинета через семь минут, и его точно не спрашивали о его настоящих и потенциальных партнерах. Благо все сложилось удачно, кандидат "номер раз" не смог пожертвовать учебой, а я стала самым желанным претендентом на эту должность. Но никто не знает, сколько доводов я применила и сколько уничтожила нервных клеток.

Женщины все еще бессильны в ситуациях домашнего насилия и продолжают тащить семейный быт: после основной работы выходят на "вечернюю смену" – варят, парят и убирают. И происходит это явно не при помощи славного "Мистера Проппера". И не забывайте о том, что именно мы продолжаем брать на себя все риски, касающиеся воспитания детей. Мы теряем квалификацию, уходим в декрет, не спим на школьных собраниях и не сетуем на судьбу во время болезни ребенка.

А если затронуть тему домашнего насилия, то подумайте вот о чем: как часто вы встречались с парами, где женщины с их "всепрощающей" любовью позволяли мужчинам не просто скандалы, но и рукоприкладство – если не хуже? "Стерпится-слюбится", да? Не думаю.

Если подвести черту – поводов для того чтобы 8 марта продолжало оставаться днем борьбы за равноправие, хватает. Но мало кто вспомнит об этом.

Нам пожелают оставаться привлекательными и любимыми для мужчин и отметят, что приоритетом всегда должны оставаться семья и дом, но никак не карьера. И все это хорошо, и за все это спасибо, но главный смысл праздника снова исчезнет в букетах тюльпанов, конфетах и стопках праздничных открыток.

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