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"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке или помойке

07.03.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Какая-то мистика". Как найти сокровища на соседнем чердаке и на помойке

Драгоценные камни в подземельях Солянки и серебряная статуя под видом чугуна: реальные и легендарные истории дорогих находок.

О настоящих и мифических кладах рассказывают историк и блогер Сергей Ярцев, профессиональный кладоискатель Владимир Порываев и диггер, блогер и историк Даниил Давыдов.

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