Крапива и одуванчик: какие растения укрепят иммунитет весной

Источник материала: Sputnik Беларусь

В любую пору года в лесу или на приусадебном участке можно добыть целебные средства – веточки, листья и кору растений. Весна – время, когда витаминно-минеральный состав растений практически идеален и способен оказать мощную поддержку организму после долгой зимы.

Врач-фитотерапевт Евгений Шмерко рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, какие растения помогут укрепить иммунитет весной.

Мать-и-мачеха, сныть и лебеда – витаминная еда

Одной из самых первых на весенних проталинах появляется мать-и-мачеха. Это растение обладает мощным противовоспалительным и дезинфицирующим действием, купирует воспаление и способствует регенерации поврежденных тканей организма. Из мать-и-мачехи можно приготовить не только настой, но и свежевыжатый сок и вкусный салат. Листья мать-и-мачехи и подорожника, свекла и капуста – отличное средство при весеннем авитаминозе.

В весеннее меню очень хорошо вводить дикорастущие травы – они помогут организму поскорее прийти в себя после изнуряющей зимы. Листья сныти, черемши, лопуха и лебеды будут очень хороши и полезны в зеленых салатах. По вкусу их можно разнообразить огурцом, квашеной капустой или отварным мясом. Заправлять такие блюда лучше всего нерафинированным растительным или оливковым маслом. Такие салаты можно употреблять ежедневно абсолютно всем, но в особенности – пожилым людям с болезнью Альцгеймера.

Крапива – здоровье и сила

Молодая крапива двудомная чрезвычайно полезна для человеческого организма. Немногие знают, что витамина С в ней больше, чем в лимоне. Потому этот полезный сорняк используют для профилактики простуд и как общеукрепляющее средство. В крапиве есть все необходимые организму витамины и минералы. Крапива обладает сильным природным кровоостанавливающим свойством – благодаря содержащемуся в ней витамину К, который ускоряет свертываемость крови и повышает болевой порог.

Также крапива – превосходное бактерицидное средство. Не случайно порошком из ее высушенных листьев посыпают гноящиеся раны и язвочки для обеззараживания и скорейшего заживления. В волокнах крапивы есть лигнины и полисахариды, поэтому настои растения прекрасно выводят из организма токсины и шлаки. Много в крапиве и бета-кароитина, незаменимого для здоровья глаз.

Салаты из молодых листьев и побегов крапивы улучшают работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, нормализуют обмен веществ. Полезный сорняк содержит секретин, который способствует образованию инсулина и понижает уровень сахара в крови. И именно поэтому крапива рекомендована тем, кто страдает сахарным диабетом.

Кора бузины и березы – для здоровья нет угрозы

Весной хорошо запастить корой – в это время она особенно легко отделяется от стволов. При отеках незаменимы березовые почки и кора. Тем, кто мечтает сбросить лишние килограммы, также стоит обратить внимание на эти природные средства.

Кора крушины улучшает обмен веществ, очищает организм, нормализует перистальтику и борется с застойными явлениями.

Кора и корни бузины черной лечат больные суставы, тонзиллит и фолликулярную ангину.

Отвары из дубовой коры эффективны при колитах и энтероколитах, используются для полоскания горла и смазывания воспаленных десен.

Одуванчик – желтый витаминчик

Самое верное, безопасное и мягкое средство при весеннем авитаминозе – одуванчик лекарственный. Это растение – чемпион по содержанию витаминов и минералов среди всех других. Недаром в Японии его специально выращивают в огородах и палисадниках. В одуванчике есть полисахариды, белки, легкоусвояемые витамины А, В1, В2, С, а также так необходимое для кроветворной системы железо. В растении много фосфора и кальция – для укрепления костной системы, а также марганца, без которого невозможен синтез витамина С. Поможет одуванчик и при аллергии.

В фитотерапии используют надземную и подземную части растения. Корни заготавливают либо ранней весной, пока целебные вещества не начали поступать в ростки, листья и почки, либо уже в сентябре-октябре. Листья и цветы используют в салатах, солянках и соках в период с мая по август.

Листья одуванчика нормализуют деятельность поджелудочной железы, печени, приводят в норму уровень холестерина и улучшают память. Сок из одуванчика улучшает состав крови: повышает уровень гемоглобина и лейкоцитарную формулу.