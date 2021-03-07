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Светлана Тихановская в Лиссабоне встретилась с белорусской диаспорой

07.03.2021 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Около ста человек приняли участие в митинге за освобождение политзаключенных с участием Светланы Тихановской в Лиссабоне, сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.

Светлана Тихановская в Лиссабоне встретилась с белорусской диаспорой

Присутствовали представители белорусской диаспоры из Лиссабона, Порту, Фару и других городов Португалии, а также представители Украины и России.

«Тихановская поблагодарила участников встречи и всю белорусскую диаспору за поддержку политзаключенных. Все вместе подписали открытки тем, кто сейчас находится за решеткой. Представители диаспоры держали в руках портреты Дарьи Чульцовой, Катерины Андреевой, Катерины Борисевич, Павла Северинца, Дмитрия Фурманова, Сергея Тихановского и многих-многих других, кто находится сейчас в тюрьме», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Тихановская «призвала диаспору продолжать поддерживать тех, кто в Беларуси: студентов, молодежь, докторов, рабочих, которые не перестают бороться, стачкомы, независимые профсоюзы, дворовые организации и особенно тех, кто в тюрьмах, и их родных и близких».

 
 
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Около ста человек приняли участие в митинге за освобождение политзаключенных с участием Светланы Тихановской в Лиссабоне, сообщила пресс-служба экс-кандидата в...
 
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