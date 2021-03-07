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Изучаем весенний автоконфискат. Ищем посвежее, получше и сравниваем с ценами на рынке
Источник материала: Tut.by
Пришла весна и желающие присмотреть себе автомобиль изучают все возможные варианты. AUTO.TUT.BY в этот раз решил заглянуть на площадку автоконфиската - присмотреться к вариантам помоложе и получше. Есть ли из чего выбрать?
Кажется, неплохой вариант — трехдверный хэтчбек Peugeot 208. Автомобиль 2013 года с бензиновым двигателем 1,2 литра.
Указанный пробег — всего 11 111 км. Но есть одна проблема — двигатель не запускается. Статус автомобиля — не на ходу. Стартовая цена — 13 500 рублей. Средняя цена по рынку — около 20 тысяч рублей.
Еще один вариант «не на ходу» — солидный кроссовер Audi Q5. Причина обездвиженности не указана.
В автоконфискате предлагается сразу два автомобиля-такси. Оба в фирменной оклейке, так что можно сходу окунуться в романтику пассажирских перевозок.
Первый вариант — Volkswagen Polo 2018 года выпуска с пробегом 132 700 км. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель и «механика». Состояние удовлетворительное, есть сколы на кузове и потертости в салоне. Аккумулятор разряжен, автомобиль заводится. Цена лота — 18 576 рублей. Диапазон рыночных цен — от 20 до 30 тысяч рублей.
Второй Volkswagen Polo чуть старше — 2015 года, но при этом пробег меньше — всего около 100 тысяч км.
Кажется, отличный вариант — стильный фастбек Audi A5 2010 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — 106 тысяч км.
Еще один вариант не на ходу — популярный кроссовер Ford Kuga 2021 года выпуска. Пробег указан 111 тысяч км.
Еще один простой, но свежий экземпляр — Ravon Nexia R3 2017 года выпуска с пробегом всего 43 620 км.
Чуть дороже обойдется седан Kia Rio 2014 года с пробегом внушительные 176 тысяч км.
Еще одна Kia 2014 года выпуска — большой седан Optima с внушительным пробегом 284 950 км. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач.
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На площадке автоконфиската к весне появилось несколько интересных вариантов. Изучили их и сравнили цены с рыночными.
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