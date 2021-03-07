Изучаем весенний автоконфискат. Ищем посвежее, получше и сравниваем с ценами на рынке

Источник материала: Tut.by

Пришла весна и желающие присмотреть себе автомобиль изучают все возможные варианты. AUTO.TUT.BY в этот раз решил заглянуть на площадку автоконфиската - присмотреться к вариантам помоложе и получше. Есть ли из чего выбрать?

Кажется, неплохой вариант — трехдверный хэтчбек Peugeot 208. Автомобиль 2013 года с бензиновым двигателем 1,2 литра.

Указанный пробег — всего 11 111 км. Но есть одна проблема — двигатель не запускается. Статус автомобиля — не на ходу. Стартовая цена — 13 500 рублей. Средняя цена по рынку — около 20 тысяч рублей.

Еще один вариант «не на ходу» — солидный кроссовер Audi Q5. Причина обездвиженности не указана.



Пробег у машины — 164 тысячи км, под капотом двухлитровый бензиновый двигатель. Начальная стоимость лота — 40 392 рубля. Диапазон рыночных цен на машины «на ходу» — от 40 до 60 тысяч рублей.

В автоконфискате предлагается сразу два автомобиля-такси. Оба в фирменной оклейке, так что можно сходу окунуться в романтику пассажирских перевозок.

Первый вариант — Volkswagen Polo 2018 года выпуска с пробегом 132 700 км. Под капотом — 1,6-литровый бензиновый двигатель и «механика». Состояние удовлетворительное, есть сколы на кузове и потертости в салоне. Аккумулятор разряжен, автомобиль заводится. Цена лота — 18 576 рублей. Диапазон рыночных цен — от 20 до 30 тысяч рублей.

Второй Volkswagen Polo чуть старше — 2015 года, но при этом пробег меньше — всего около 100 тысяч км.



Под капотом здесь тоже 1,6-литровый бензиновый двигатель и механическая коробка передач. Установлено газовое оборудование. По всему кузову- царапины, сколы и вмятины. Стартовая цена — те же 18 тысяч рублей.

Кажется, отличный вариант — стильный фастбек Audi A5 2010 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — 106 тысяч км.



По описанию имеются незначительные повреждения ЛКП, состояние автомобиля хорошее. Двигатель — двухлитровый бензиновый. Цена — 30 420 рублей. На рынке предложение таких машин ограничено. Мы нашли всего один вариант такого же года выпуск, но с механической коробкой передач за 33 300 рублей.

Еще один вариант не на ходу — популярный кроссовер Ford Kuga 2021 года выпуска. Пробег указан 111 тысяч км.



Под капотом у автомобиля — турбированный 1,6-литровый мотор. Полный привод. На кузове есть сколы, царапины и даже вмятины. Начальная цена лота — 24 084 рубля. А что на рынке? Машины 2013 года на рынке стоят от 27 700, причем это экземпляры 2013 года выпуска.

Еще один простой, но свежий экземпляр — Ravon Nexia R3 2017 года выпуска с пробегом всего 43 620 км.









Несмотря на молодость, по кузову уже есть следы коррозии, а салон загрязнен. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором и «автоматом». Цена лота — 15 390 рублей. На рынке мы нашли всего один вариант — с «механикой», пробегом 35 тысяч км. Просят за него 21 600 рублей.

Чуть дороже обойдется седан Kia Rio 2014 года с пробегом внушительные 176 тысяч км.









Описание не радует — по всему кузову сколы, царапины, автомобиль не на ходу. Двигатель — 1,6-литра, с механической коробкой передач. Заявленная стартовая цена — 17 787 рублей. На рынке цены за аналогичный год выпуска начинаются с 11 тысяч рублей, но столько просят за автомобиль с пробегом 244 тысячи км. Экземпляры с пробегом до 100 тысяч стоят около 19 тысяч.

Еще одна Kia 2014 года выпуска — большой седан Optima с внушительным пробегом 284 950 км. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор в сочетании с механической коробкой передач.









Автомобиль на ходу, но разряжен аккумулятор и имеются мелкие повреждения ЛКП. Аукцион стартует с отметки 23 241 рубль. Рыночные цены на такой же седан, но с «автоматом», начинаются с 33 тысяч рублей.