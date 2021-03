Российский боец выполнил запрещенный прием и лишился титула UFC

Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, получив дисквалификацию после поединка против американца Алджамейна Стерлинга из-за запрещенного удара в адрес соперника, пишет РБК.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику (в тот момент у Стерлинга было 3 точки опоры). В итоге Петр был дисквалифицирован, а победа была присуждена Стерлингу.