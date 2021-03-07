Российский боец выполнил запрещенный прием и лишился титула UFC

Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, получив дисквалификацию после поединка против американца Алджамейна Стерлинга из-за запрещенного удара в адрес соперника, пишет РБК.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику (в тот момент у Стерлинга было 3 точки опоры). В итоге Петр был дисквалифицирован, а победа была присуждена Стерлингу.

Petr Yan literally threw away a title doing this #UFC259 pic.twitter.com/ln6gXdWbGc — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) March 7, 2021

Петр Ян провел 16 профессиональных поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Россиянин выступает в UFC c июня 2018 года, это поражение стало для него первым под эгидой американского промоушена. Обладателем чемпионского пояса он стал в июле прошлого года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо, поединок против Стерлинга должен был стать его первой защитой титула.

Добавим, что после объявления о том, что он стал чемпионом, Алджамейн снял и бросил пояс на канвас.