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Российский боец выполнил запрещенный прием и лишился титула UFC

07.03.2021 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, получив дисквалификацию после поединка против американца Алджамейна Стерлинга из-за запрещенного удара в адрес соперника, пишет РБК.

Поединок прошел в рамках турнира UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику (в тот момент у Стерлинга было 3 точки опоры). В итоге Петр был дисквалифицирован, а победа была присуждена Стерлингу.

Петр Ян провел 16 профессиональных поединков, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Россиянин выступает в UFC c июня 2018 года, это поражение стало для него первым под эгидой американского промоушена. Обладателем чемпионского пояса он стал в июле прошлого года, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо, поединок против Стерлинга должен был стать его первой защитой титула.

Добавим, что после объявления о том, что он стал чемпионом, Алджамейн снял и бросил пояс на канвас.

 
 
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Россиянин получил техническое поражение в поединке против американца Алджамэйна Стерлинга в рамках главного боя турнира UFC 259 в Лас-Вегасе.
 
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