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Замначальника ГУБОПиК о бойкоте фанатов: При пустых «фанках» на уши зрителей перестанут давить матерные скандирования

07.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты белорусских футбольных клубов в конце февраля стали массово заявлять о байкоте футбольных матчей — в солидарность с теми, кто стал жертвами политических репрессий в Беларуси. На это отреагировал заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич, но спортсмены с ним вряд ли согласятся.



«Мы тоже против насилия. И за то, чтобы спорт не смешивали с политикой. Сообщения о бойкоте имеют одинаковый посыл, общие рамки, и мы прекрасно знаем, где рождаются эти заявления, как они составляются. Увы, некоторые спортивные порталы превратились в протестную трибуну, журналисты и блогеры не занимаются своей прямой работой, подогревая политические страсти через своих адептов. На этом фоне предпринимаются попытки вовлечь в ряды радикально настроенных протестующих и фанатское движение, — заявил Бедункевич в интервью СБ. 

«Некие деструктивные силы, наверное, рассчитывают на нагнетание скандала, на то, что к фанатскому бойкоту присоединятся и обычные болельщики, а стадионы совсем опустеют. И это будет выгодная кое‑кому шумиха, имитация протестных настроений. Однако все настоящие любители футбола с нетерпением ждут начала сезона.

Аудитория на трибунах не убавится, как не убавилась на матчах хоккейного минского «Динамо», которые также бойкотировал фан‑сектор. Более того, при пустых «фанках» на уши зрителей перестанут давить матерные скандирования и не стыдно будет посещать матчи с детьми и женами. Да и многие фанаты, как показывает ход предыдущих бойкотов, все равно придут на общую трибуну», — сказал Бедункевич.

За время протестов в Беларуси к уголовной ответственности привлекли 65 футбольных фанатов. Из них арестовано 34 человека.
 
 
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Фанаты белорусских футбольных клубов в конце февраля стали массово заявлять о байкоте футбольных матчей — в солидарность с теми, кто стал жертвами политических...
 
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