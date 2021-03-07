Турбины Siemens для Беларуси: в какой мере оправдан шитшторм в соцсетях?





"Турбина раздора": так выглядит выпускаемая в Швеции компанией Siemens Energy газовая турбина SGT-800





ответили DW. А Siemens Energy и CommerzbankDW.





Что? Опять Siemens? Опять турбины? И опять скандал на постсоветском пространстве? Так и хочется воскликнуть: вот это дежавю!





Однако не будем спешить: нынешняя громкая история существенно отличается от той, что разыгралась в 2017 году, когда Россия в обход санкций ЕС доставила на аннексированный ей украинский полуостров Крым сименсовские турбины для электростанций. На сей раз события связаны с Беларусью, поставки не подпадают под санкции, да и фирма уже не совсем та. Словом, давайте разбираться.



Комментарии в соцсетях с требованием не сотрудничать с диктатором





С конца февраля нынешнего года немецкий технологический концерн Siemens сталкивается с тем, что на современном интернет-языке принято называть шитштормом: чуть ли не под каждым его постом в социальных сетях, например в Facebook, появляются комментарии, нередко десятки, на английском, частично на немецком и русском языках примерно такого содержания: "Прекратите сотрудничество с диктатором Лукашенко!", "Не поддерживайте насилие и пытки в Беларуси!", "Контракт с "Брестэнерго" - это кровавые деньги".





Аналогичные призывы - правда, в меньшем количестве - стали появляться и в аккаунтах Commerzbank. Этот банк, один из крупнейших в Германии, принял участие в кредитовании поставок газовых турбин производства шведской фирмы Siemens Industrial Turbomachinery AB белорусскому государственному предприятию "Брестэнерго". Сделка была заключена в феврале, о ней официально ничего не сообщалось, но белорусские активисты быстро выяснили, кто предоставил финансовые средства. И пошла волна возмущенных, злых, саркастических комментариев в адрес ее участников.





Оппозиционная белорусская общественность при деятельной поддержке диаспоры явно осваивает новую форму борьбы с режимом Лукашенко: оказывать публичное давление на западные компании, чтобы те, опасаясь репутационных потерь, свернули сотрудничество с нынешними властями Беларуси. Ведь от позиции иностранного бизнеса порой многое зависит. Это убедительно доказал отказ Международной федерации хоккея на льду (IIHF) проводить часть игр чемпионата мира 2021 года в Минске





Решающее значение при этом сыграли спонсоры из Германии, о чем DW подробно писала в статье "Немецкий бизнес лишил режим Лукашенко чемпионата мира по хоккею". После того как автостроитель Skoda, стопроцентная дочерняя фирма концерна Volkswagen, концерн Beiersdorf с косметическим брендом Nivea Men и производитель моторных масел и автохимии Liqui Moly один за другим заявили в январе, что не приемлют насилия и нарушений прав человека, а потому не будут спонсировать чемпионат в случае проведения матчей в столице Беларуси, стало ясно: Александр Лукашенко не получит возможности пиариться во время ЧМ-2021.





Строительство Белорусской АЭС сопровождалось заказом 16 газовых турбин





В истории с турбинами все значительно сложнее. Начнем с того, что они были заказаны концерну Siemens до того, как Александр Лукашенко сфальсифицировал итоги президентских выборов и начал жестоко разгонять акции протеста. На это в беседе с DW указала белорусский эксперт в сфере энергетики Татьяна Маненок: "Siemens победил на тендере до августовских событий и политического кризиса, это был хороший выбор, это ведущий производитель такого оборудования в мире".





О первой партии договорились 10 декабря 2019 года, а 16 марта 2020 года пресс-служба Siemens сообщила, что концерн получил из Беларуси уже третий за три месяца заказ на газовые турбины SGT-800 - именно на те самые пять единиц для "Брестэнерго", которые и оказались теперь в центре внимания. Таким образом, вместе с 11 установками, заказанными еще в декабре, немецкий концерн и его шведское дочернее предприятие Siemens Industrial Turbomachinery AB обязались поставить в Беларусь в общей сложности 16 турбин.





Можно, конечно, задаться вопросом: зачем страна, обладающая вполне функционирующей электроэнергетикой, в преддверии ввода в действие первого блока крупной атомной электростанции обзаводится в столь сжатые сроки таким количеством дорогостоящих дополнительных генерирующих мощностей, всячески подчеркивая, что они задуманы в качестве резервных и будут работать в режиме постоянной готовности? Однако Татьяна Маненок заверила DW, что это стандартная практика и что "пиковые-резервные источники нужны на случай внештатной ситуации в работе АЭС".





Commerzbank не обслуживает попавших под санкции





Как бы то ни было, важно другое. По словам эксперта, конкурентный бонус на тендерах имеет та компания, которая обеспечивает не только оборудование, но и варианты кредитования его поставок. "Концерн Siemens гарантировал это, а потому был признан победителем, ведь для Беларуси было важно не только привлечь ведущего поставщика оборудования, но и финансирование", - подчеркнула Маненок.





Таким образом, та сделка с участием Commerzbank, которая дала толчок нынешнему шитшторму, была твердо запланирована не позднее марта 2020 года. Следует, однако, иметь в виду, что этот финансовый институт - далеко не единственный немецкий банк, который взялся обеспечить поставки турбин, призванных подстраховывать работу Белорусской АЭС.





15 февраля 2021 года Евразийский банк развития (ЕАБР) со штаб-квартирой в Алматы (Казахстан) подписал в белорусской столице договор с "Минскэнерго" об открытии долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро для финансирования поставок части заказанных у Siemens турбин. А ЕАБР в свою очередь получил для этого целевой кредит от консорциума двух немецких государственных банков - KfW IPEX Bank и Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). А застраховало этот заем государственное экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN).





Пресс-служба Commerzbank в ответ на просьбу DW прокомментировать ситуацию отметила, что "упомянутый энергетический проект служит модернизации энергоснабжения в Беларуси и тем самым энергетической безопасности населения". А вообще банк не ведет бизнес в самой Беларуси и концентрируется на финансировании немецкого экспорта в эту страну.





Далее в письменном ответе подчеркивается, что банк "не осуществляет транзакций при прямом или косвенном участии находящихся под санкциями физических или юридических лиц, организаций и учреждений". Добавим, что ЕС не вводил никаких санкций на поставку энергетического оборудования в Беларусь. (А в качестве актуальной дополнительной информации укажем на решение Commerzbank закрыть в Германии счет Russia Today и тем самым прекратить обслуживание российского государственного медиахолдинга).





Siemens Energy: "Мы способствуем развитию энергетической инфраструктуры"





На запрос DW ответила и пресс-служба компании Siemens Energy. И тут мы подошли к еще одной особенности этой истории. 16 марта 2020 года третий за три месяца турбинный заказ из Беларуси принял еще концерн Siemens, а две недели спустя, 1 апреля, он выделил все свое энергетическое машиностроение в самостоятельное акционерное общество Siemens Energy и 28 сентября вывел его на биржу. И теперь, 22 марта 2021 года, оно будет включено в важнейший немецкий биржевой индекс DAX.





Поэтому все, кто сейчас, в феврале-марте 2021 года, размещали критические комментарии или призывы в аккаунтах Siemens, обращались, строго говоря, не по адресу. Мюнхенский концерн остается крупнейшим акционером новой компании, штаб-квартира которой переедет в этом году в Берлин, но он уже не отвечает за ее бизнес. Впрочем, многие это осознали и оставляли записи в аккаунтах именно Siemens Energy.





Так вот, пресс-служба этой компании письменно ответила DW, что "осуществляя поставки газовых турбин в Беларусь на основании состоявшегося в конце 2018 года тендера, Siemens Energy поддерживает развитие энергетической инфраструктуры этой страны. Электричество необходимо для удовлетворения элементарных человеческих потребностей и служит тем самым всем жителям страны".





В деловом сотрудничестве с Беларусью, говорится далее в ответе, компания "строго следует, естественно, всем действующим национальным и международных предписаниям и распоряжениям". В заключение пресс-служба Siemens Energy заверила DW: "Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, как люди в Беларуси требуют больше демократии, и за актуальным развитием событий".