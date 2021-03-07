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В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают в СК на допросы по «Вясне»

07.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают на допросы в Следственный комитет. По информации «Палескай Вясны», это связано с лишенным регистрации правозащитным центром «Вясна», против которого возбуждено уголовное дело.

Следователи пытаются узнать о фактах оплаты правозащитниками в полесских городах штрафов и госпошлин при обжаловании приговоров. По информации «Палескай Вясны», допросы проводит областное управление СК. Следователи используют изъятые во время обысков в квартирах и офисах 16 февраля копии документов по обжалованию приговоров по статье 23.34 КоАП, которые и являются основанием для вызова на допросы.

Следователи задают вопросы о том, кто оплачивал штрафы и пошлины, предъявляют людям копии платежных чеков, спрашивают об обстоятельствах оплат. В частности, в Мозыре следователи задают вопросы о том, что связывает вызванных на допрос людей с мозырским правозащитником Владимиром Телепуном, возглавляющим региональный филиал незарегистрированного ПЦ. В Светлогорске вопросы подобного рода задают о правозащитнице Елене Маслюковой. Людей также заставляют давать подписку о неразглашении.

На конец рабочей недели правозащитникам было известно, как минимум, о шести вызванных на допрос в Мозыре и около десяти – в Светлогорске.
 
 
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В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают на допросы в Следственный комитет. По информации «Палескай Вясны», это связано с лишенным регистрации...
 
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