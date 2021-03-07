|
В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают в СК на допросы по «Вясне»
Источник материала: Партизан
В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают на допросы в Следственный комитет. По информации «Палескай Вясны», это связано с лишенным регистрации правозащитным центром «Вясна», против которого возбуждено уголовное дело.
Следователи пытаются узнать о фактах оплаты правозащитниками в полесских городах штрафов и госпошлин при обжаловании приговоров. По информации «Палескай Вясны», допросы проводит областное управление СК. Следователи используют изъятые во время обысков в квартирах и офисах 16 февраля копии документов по обжалованию приговоров по статье 23.34 КоАП, которые и являются основанием для вызова на допросы.
Следователи задают вопросы о том, кто оплачивал штрафы и пошлины, предъявляют людям копии платежных чеков, спрашивают об обстоятельствах оплат. В частности, в Мозыре следователи задают вопросы о том, что связывает вызванных на допрос людей с мозырским правозащитником Владимиром Телепуном, возглавляющим региональный филиал незарегистрированного ПЦ. В Светлогорске вопросы подобного рода задают о правозащитнице Елене Маслюковой. Людей также заставляют давать подписку о неразглашении.
На конец рабочей недели
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мозыре и Светлогорске людей массово вызывают на допросы в Следственный комитет. По информации «Палескай Вясны», это связано с лишенным регистрации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)