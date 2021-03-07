Надежда Мелешко: никто не думал, что рак вернется так быстро













"Никто не думал, что рак вернется так быстро. Милый, ты что-то забыл? Утюг не выключил или что? Видите, видите, я даже шучу. Не собираюсь ныть и жаловаться (ну только если иногда).





Я не хочу, чтобы вы за меня переживали, чтобы кто-то из вас плакал или плохо спал из-за моих новостей , потому что когда расстраиваетесь вы, я все пропускаю через себя и тоже расстраиваюсь. А мне нужны только положительные эмоции и никакого стресса!





Я неисправимый оптимист, поэтому нашла 5 причин, почему мне повезло! Метастазы задели только печень, а это орган, который очень хорошо самовосстанавливается! Так что моя печень еще повоюет. Метастаз всего 2! Не 3, не 5! Надеюсь, вылечу их тоже на раз-два. Они находятся по краям печени. То есть мне не надо выворачивать ничего наизнанку, чтобы до них добраться. Это же прекрасно! Весь остальной организм чист! И это чудо, за которое я безумно благодарна! Лечение будет сложным, но я в Германии, где обо мне заботятся лучшие врачи!





Я хочу, чтобы моя история несла вам лишь один посыл, одну ценность: как хрупка, ценна и удивительная наша жизнь! Какое счастье просто просыпаться здоровым и делать все, что тебе хочется!





И что главное в жизни — это здоровье, и нет ни одной отговорки для того, чтобы не относиться к нему бережно! Все в своей жизни всегда можно поменять, всего добиться, если у вас есть здоровье!





Врачи, кстати, очень удивились, увидев рецидив так скоро, на первом же контрольном осмотре. Но могло случиться и так, что метастазы бы просто пропустили. Я сама настояла на ПЭТ/КТ, хотя мне никто не собирался делать. Надо помнить всегда, что наше здоровье в наших руках и лучше всегда держать ситуацию под контролем, перепроверять все очень тщательно.





Задумайтесь, ведь вы не просто так на меня подписаны. Я — напоминание о том, насколько все может измениться в минуту и как нужно ценить каждый свой день рядом с близкими. Вы заряжаете меня на борьбу добрыми словами! Я на позитиве!





Совсем скоро меня ждет операция, в ходе которой метастазы удалят, чтобы они не поразили остальные органы. Моя жизнь прекрасна, и она продолжается! Я буду идти вперед и верить только в лучшее!" — написала Надежда в инстаграм.





В начале 2020 года у Надежды Мелешко обнаружили рак груди. В конце июля того же года она сообщила, что болезнь перешла в стадию ремиссии.



