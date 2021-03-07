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NASA запланировало отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

07.03.2021 11:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие 10 лет планирует высадить первую женщину на Луну.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBS News.

Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала телеканалу, что членами программы «Артемида», в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин.

По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

При этом CBS News отметил, что в настоящее время реализация программы «Артемида» задерживается из-за перерасхода средств.

Ранее в NASA сообщили о найденных доказательствах того, что на освещенной Солнцем стороне Луны есть вода. Однако исследователи отмечали, что концентрация обнаруженной воды оказалась очень мала.

«Для сравнения: в пустыне Сахара в 100 раз больше воды, чем SOFIA обнаружила в лунном грунте», — пояснили в NASA.

Открытие было сделано в ходе исследований, проводившихся в Стратосферной обсерватории ИК-астрономии (SOFIA). Это совместный проект NASA и Германии. Обсерватория работает на самолете Boeing 737, который поднимает телескоп на высоту 13 тыс. м от Земли.

 
 
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие 10 лет планирует высадить первую женщину на Луну.
 
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