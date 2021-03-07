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Золотая шайба: в Беларуси завершился хоккейный турнир на призы президента

07.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске завершился хоккейный турнир на призы президента для детей и подростков. Сегодня прошел финал среди ребят старшей возрастной группы. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.

Они соскучились по хоккею. Из-за пандемии прошлый сезон был не таким насыщенным. Перед тем, как попасть в финал, участники прошли серьезный отбор в своих районах. Из почти сотни команд за призы смогли бороться лишь восемь.

Здесь все, как в большом спорте – силовые приемы, удаления. При этом никто из участников профессионально хоккеем не занимается. Это главное условие турнира. В поединке за первое место столичное дерби. «Торнадо» – «Партизан». Команды соперничают уже не первый год. Финал получился сверхдраматичным. Хоккеисты «Торнадо» проигрывали по ходу матча. И забросили победную шайбу за минуту до конца.

«Для меня хоккей это половина моей жизни. Хоккей это великая игра. И победа – это очень классно. Особенно на таком мероприятии», – сказал вратарь команды «Торнадо» Павел Смолин.

«Целый год готовимся, чтобы неделю поиграть, такие эмоции испытать. Это очень много значит. Даже сложно слова подобрать. Город проиграли. Обидно. Сейчас вот республика. Очень серьезно готовились. Знали, что должны реванш взять у «Партизана», – отметил тренер «Торнадо» Иван Ночевной.

Для участников «Золотая шайба» является шансом попасть в большой спорт. На трибунах присутствуют тренеры и менеджеры различных хоккейных школ.



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Теги: Минск
 
 
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Для участников «Золотая шайба» является шансом попасть в большой спорт. На трибунах присутствуют тренеры и менеджеры различных хоккейных школ.
 
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