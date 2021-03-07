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Золотая шайба: в Беларуси завершился хоккейный турнир на призы президента
07.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске завершился хоккейный турнир на призы президента для детей и подростков. Сегодня прошел финал среди ребят старшей возрастной группы. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.
Они соскучились по хоккею. Из-за пандемии прошлый сезон был не таким насыщенным. Перед тем, как попасть в финал, участники прошли серьезный отбор в своих районах. Из почти сотни команд за призы смогли бороться лишь восемь.
Здесь все, как в большом спорте – силовые приемы, удаления. При этом никто из участников профессионально хоккеем не занимается. Это главное условие турнира. В поединке за первое место столичное дерби. «Торнадо» – «Партизан». Команды соперничают уже не первый год. Финал получился сверхдраматичным. Хоккеисты «Торнадо» проигрывали по ходу матча. И забросили победную шайбу за минуту до конца.
«Для меня хоккей это половина моей жизни. Хоккей это великая игра. И победа – это очень классно. Особенно на таком мероприятии», – сказал вратарь команды «Торнадо» Павел Смолин.
Для участников «Золотая шайба» является шансом попасть в большой спорт. На трибунах присутствуют тренеры и менеджеры различных хоккейных школ.
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Для участников «Золотая шайба» является шансом попасть в большой спорт. На трибунах присутствуют тренеры и менеджеры различных хоккейных школ.
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