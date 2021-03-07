Ухудшение погодных условий: ГАИ призывает водителей к осторожности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция Минска призывает всех участников дорожного движения проявить максимальную осторожность.

Для собственной безопасности, а также чтобы не ставить под угрозу жизнь других людей водителям очень важно выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, не прибегать без необходимости к резким маневрам и торможениям, обгону. Особое внимание – на путепроводах, мостах, закруглениях дорог.

В свою очередь пешеходы, прежде чем выйти на пешеходный переход, должны убедиться, что все водители остановились. Находясь на проезжей части важно не отвлекаться на гаджеты. В темное время суток необходимо обозначить себя фликерами.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Минске ожидается кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.