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Ухудшение погодных условий: ГАИ призывает водителей к осторожности

07.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 мар - Sputnik. При ухудшении погодных условий Госавтоинспекция Минска призывает всех участников дорожного движения проявить максимальную осторожность.

Для собственной безопасности, а также чтобы не ставить под угрозу жизнь других людей водителям очень важно выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до впереди идущего транспорта, не прибегать без необходимости к резким маневрам и торможениям, обгону. Особое внимание – на путепроводах, мостах, закруглениях дорог.

В свою очередь пешеходы, прежде чем выйти на пешеходный переход, должны убедиться, что все водители остановились. Находясь на проезжей части важно не отвлекаться на  гаджеты. В темное время суток необходимо обозначить себя фликерами.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Минске ожидается кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, сегодня в Минске ожидается кратковременные осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.
 
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