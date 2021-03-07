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Тихановская в Лиссабоне посетила бывшую тюрьму для политзаключенных: «Окрестина тоже станет музеем»

07.03.2021 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящаяся с визитом в Португалии Светлана Тихановская посетила музей Алжубе — бывшую тюрьму для португальских политзаключенных в период с 1926 по 1965 годы. За сорокалетнее правление диктатора Салазара там содержались до 50 тысяч человек.

Тихановская в Лиссабоне посетила бывшую тюрьму для политзаключенных: «Окрестина тоже станет музеем»

Светлана Тихановская заявила, что в новой Беларуси изолятор на Окрестина, как и тюрьма Алжубе, тоже станет музеем — музеем сопротивления и свободы.

«Память про политзаключенных, их страдания и всё, через что они прошли, навсегда останутся в истории Беларуси», — отметила Тихановская.

Во время посещения тюрьмы Светлана Тихановская встретилась с мэром Лиссабона Фернандо Мединой и вице-мэром Катариной Ваш Пинту, женой генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Тихановская в Лиссабоне посетила бывшую тюрьму для политзаключенных: «Окрестина тоже станет музеем»

Тихановская в Лиссабоне посетила бывшую тюрьму для политзаключенных: «Окрестина тоже станет музеем»

Мэр Лиссабона подарил Светлане красную гвоздику — один из символов португальской мирной революции 25 апреля 1974 года. В 1974 году португальские женщины выходили на мирные манифестации и клали гвоздики в дула автоматов силовиков.

Светлана Тихановская подчеркнула, что Беларусь, как и Португалия, стремится к мирному транзиту власти.

 

 

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

 
 
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Находящаяся с визитом в Португалии Светлана Тихановская посетила музей Алжубе — бывшую тюрьму для португальских политзаключенных в период с 1926 по 1965 годы. За...
 
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