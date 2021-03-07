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Немецкие эксперты: Китай значительно превзошел Россию в военной сфере

07.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Немецкие эксперты: Китай значительно превзошел Россию в военной сфере

  • 7.03.2021, 11:14
Немецкие эксперты: Китай значительно превзошел Россию в военной сфере

Минобороны Германии получило информацию о планах и возможностях двух государств.

Министерство обороны Германии изучает военные возможности России и Китая. Об этом издание Welt am Sonntag пишет в воскресенье, 7 марта, со ссылкой на внутренний документ германского оборонного ведомства, составленный экспертами бундесвера (перевод — dw.com).

По их мнению, Россия нацелена на "дестабилизацию и ослабление НАТО", а Китай стремится "обеспечить экономическое развитие и сформировать мировой порядок в соответствии с собственными интересами".

Минобороны Германии: "Китай превосходит Россию"

"По степени влияния в мире, среди прочего - в продаже вооружений и сотрудничестве в вопросах обороны Китай превосходит Россию", подчеркивается в документе. В распоряжении Пекина имеются более 2 млн солдат, около 6850 танков и 1600 истребителей. Специалисты бундесвера упомянули и сверхзвуковые ракеты радиусом действия в 2500 километров. Кроме того, Китай систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим в мире экспортером беспилотных летательных аппаратов с вооружением", говорится в документе.

Москва, в свою очередь, активно вкладывает средства в разработку комплексов, позволяющих нанести ядерный удар с водной поверхности, а также в "приоритетную модернизацию потенциала ядерного оружия". У России есть "около 6375 ядерных боеголовок", указывают авторы документа.

Высокоточные сверхзвуковые ракеты и отсутствие дронов с вооружением

Они отмечают и "введение высокоточных и трудноперехватываемых сверхзвуковых ракет большой дальности". Однако РФ, имея в своем распоряжении 840 тысяч подготовленных солдат, обладает "ограниченными возможностями для использования в мировом масштабе Военно-морских сил", а также не имеет дронов с вооружением.

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Минобороны Германии получило информацию о планах и возможностях двух государств.
 
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