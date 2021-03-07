Источник материала: Хартия'97

«Белорусы совершают свои простые подвиги» Андрей Жвалевский

7.03.2021, 11:06

Андрей Жвалевский

Победа будет, это очевидно.

Разруха прорывается на крупные предприятия Беларуси. Позавчера вечером случилась авария на «Гродно Азоте». Из-за поломки компрессора остановился цех «Аммиак-4», а за ним — «Карбамид-4». Аварийный факел над заводом видел весь город. Вроде бы опасности для людей пока нет, но что будет при следующей аварии? «Красаўцаў» пришлют палками загонять опасные вещества в баки? «Ник и Майк» сообщают (информация пока не проверена), что на АЭС дала сбой система охлаждения реактора . Ребят, мне конкретно страшно. Если рванет, по телевизору об этом скажут через неделю. Если повезет.

Белорусские нефтепродукты таки пошли через российские порты. Мало того, что это невыгодно стране, так еще и Клайпедский порт обиделся. Литовский суд запретил «Беларуськалию» расширить свой терминал в Клайпедском морском порту. Потому что это угрожает национальной безопасности. Если теперь и калийные соли будут перевозить через РФ, бюджет луканомики получит еще одну пробоину.

Латать дыры стараются проверенным способом — вымогательством. Делается это просто: сажаешь крупного бизнесмена в СИЗО и требует деньги за выход оттуда. Сейчас, например, выжимают пять миллионов долларов из владельца «Грина» и «Скалы» Геннадия Кирейкова. Кстати, я почти все теперь покупаю в «Грине», хотя он довольно далеко от моей новой квартиры.

Тем временем США и ЕС решили координировать свою внешнюю политику. В том числе отдельно упомянули Беларусь. Но пока они раскачаются и дойдут до эффективных санкций, наша боевая диаспора атакует по всем фронтам. Yara под давлением белoрусов так и не может решиться подписать контракт с «Беларуськалием». Многие наши соотечественники оставляют комменты в соцсетях крупных компаний, которые имеют деловые контакты с Беларусью, требуют немедленно эти контакты заморозить — пока в стране не будет восстановлена законность. В Германии так атаковали Siemens и Commerzbank. В Италии сразу в девяти городах прошли пикеты и митинги у филиалов инвестиционного фонда Assicurazioni Generali. Этот фонд инвестирует, в том числе, в белорусские евробонды.

Еще один способ достучаться до благополучной Европы — искусство. На Берлинале состоялся показ полнометражного документального фильма Courage о событиях лета-осени в Беларуси. Кинокритики сразу нашли параллели между Минском и Берлином, городом, который был «разрушен, потом отстроен, затем располосован стеной и превращен словно в большое гетто».

Белорусы совершают свои простые подвиги. Знаменитая легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года. Деньги пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности. Бывший работник Администрации «президента» Артем Проскалович нашел в себе силы уволиться, несмотря на все кредиты . И подписал открытое письмо работников госуправления. Вот за что в нашей стране нужно давать медаль «За отвагу».

Давайте приходить в норму. До победы пока не очень близко.

Но она будет, обещаю.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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