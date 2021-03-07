Источник материала: Хартия'97

Медики рассказали, что надо есть, чтобы понизить уровень холестерина 7.03.2021, 10:57

Некоторые продукты понижают уровень «плохого» холестерина сразу на 30%.

Несмотря на все разговоры о вреде холестерина, на самом деле он необходим нашему организму.

К проблемам со здоровьем приводит только переизбыток этого вещества, возникающий из-за неправильного питания или генетической предрасположенности, пишет cursorinfo.co.il .

Но если у вас все же существует проблема повышенного холестерина, предлагаем вам ознакомится со списком продуктов, которые помогут уменьшить уровень холестерина в организме.

Овощи и фрукты небольшими порциями нужно есть ежедневно. Также следует начать употреблять различные орехи, тыквенные семечки или семена подсолнуха, качественное оливковое масло, а еще нужно хотя бы раз в неделю есть авокадо и жирную рыбу. Содержащиеся в этих продуктах жиры необходимы для расщепления липопроетина с низкой плотностью, который и приводит к закупоркам артерий.

Необходимо заменить белый хлеб на приготовленный из проросших зерен пшеницы, а белый рис — на коричневый или дикий. Эти цельнозерновые продукты на 30% снижают риск возникновения закупорки артерий холестериновыми бляшками. Важно каждый день есть блюда из бобовых, они содержат клетчатку, выводящую холестерин из организма до того, как он усвоится.

Полезные добавки, помогающие при повышенном холестерине

Всего четыре с половиной грамма полезной водоросли спирулины эффективно понижают уровень триглицеридов и липопротеинов.

Ежедневный прием четырех грамм омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбьем жире, понижает уровень «плохого» холестерина на целых тридцать процентов.

Принимая по два грамма растительного станола или стеарола, вы заблокируете холестерину доступ к стенкам сосудов, и он не сможет усвоиться.

Употребляя дважды в день 600–1300 грамм экстракта дрожжевого риса, вы также поможете своему организму бороться с вредным холестерином. Однако принимать эту добавку можно только по назначению врача.

Принятые внутрь пять-десять граммов растворимой клетчатки «захватывают» частицы вредного холестерина и способствуют их быстрому выведению.

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