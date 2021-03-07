ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Турция собирает новую партию беспилотников Bayraktar TB2 для Украины

07.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Турция собирает новую партию беспилотников Bayraktar TB2 для Украины

1
  • 7.03.2021, 10:49
Турция собирает новую партию беспилотников Bayraktar TB2 для Украины

Дроны успешно громили российское оружие в Сирии и Ливии.

В Турции уже собирают новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 для Украины. Об этом написал в Facebook народный депутат фракции «Слуга народа» Игорь Копытин, сообщает liga.net.

6 марта Копытин вместе с замминистра обороны Украины Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой проинспектировали ход производства БПЛА.

Украинские чиновники посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле.

"Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины", – написал Копытин.

Технические характеристики БПЛА Bayraktar TB2: длина – 6,5 м, размах крыла – 12 м, радиус действия – 150 км, крейсерская скорость – 130 км/ч. Оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд в классе тактических средневысотных БПЛА по продолжительности полета: во время тестовых полетов летом 2014 году на высоте 8 км он находился в небе 24 ч 34 мин. Посмотреть, как этот дрон сбрасывает ракеты, можно здесь.

В прошлом году на учениях ВСУ применили дроны Bayraktar и комплексы Javelin – в том числе при штурме города.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак прошлой осенью обещал, что Украина закупит еще пять Bayraktar в 2021-м. Всего Украина планирует закупить до полусотни этих дронов.

27 января сообщалось, что в 2021 году ВМС получат беспилотники Bayraktar-ТВ2 с улучшенными характеристиками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дроны успешно громили российское оружие в Сирии и Ливии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ухудшение погодных условий: ГАИ призывает водителей к осторожности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by