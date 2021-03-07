Источник материала: UDF



Фото: Радыё Свабода

Избегает независимых СМИ

«Почему при наличии убедительных доказательств фальсификаций на результаты голосования ни по одному из участков или округов не были пересмотрены?»

«Кто отдал приказ стрелять по людям резиновыми пулями и забрасывать их светошумовыми гранатами?»

«Почему не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту гибели граждан Беларуси во время подавления протестов?»

«Почему, когда на улицы белорусских городов в августе вышли сотни тысяч человек, вы не захотели выслушать их мнение?»

Обещает все рассказать «потом»

«Бункер» Лукашенко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Бункер» Лукашенко: он больше не готов выслушивать острые вопросы Правитель общается исключительно с провластыми пропагандистами.

С лета 2020 года, когда власти начали разворачивать масштабные репрессии в стране, пытаясь любой ценой сохранить статус Александра Лукашенко как правителя Беларуси, тот избегает общения с независимыми журналистами.Что вполне понятно: ему пришлось бы комментировать шокирующие факты, допущенные силовиками и чиновниками под его управлением.Какими могли бы быть важные вопросы к Лукашенко, вполне можно догадаться. Так в списке, составленном TUT.BY, есть следующие.Лукашенко общается исключительно с провластыми пропагандистами и тщательно отфильтрованными журналистами из постсоветских стран. За последние полгода те задали правителю Беларуси всего несколько острых вопросов – но он ушел от ответа и на них!В сентябре на вопросо избиении журналистов Лукашенко отреагировал словами: «Может, перевернем эту страницу?»Зимой на довольно невинный вопрос Наиле Аскер-заде о суде над Марией Колесниковой правитель ответил: «Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю».Похоже, Лукашенко опасается даже журналистов из нейтральных российских СМИ: после встречи с Путиным в Сочи он не стал выходить к прессе, а больше чем через неделю прокомментировал содержания переговоров, сидя в своем кабинете во Дворце Независимости.Параллельно власти мстят белорусским независимым журналистам. Вынесены жестокие приговоры, а также Катерине Борисевич, которая обнародовала информацию, что погибший Роман Бондаренкой был вовсе не «выпивший» и «пьяный», как сказал Лукашенко.Любопытный момент: когда приближенные к Лукашенко все же решаются задать ему вопрос по насущной теме, которую проигнорировать нельзя, тот в ответ обещает дать детальную информацию позже.После выборов правитель стал раскручивать тему возможного нападения на Беларусь Польши.– Ситуация успокоится — и я все расскажу в деталях, — обещал Лукашенко.После сливов телефонных разговоров, где звучат голоса, похожие на голоса приближенных к нему Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова, правитель заявил: «Не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно».Кстати, его линию поведения переняли и другие чиновники. Так председатель КГБво время посещения «Гродно-Азот» обещал: «Вы увидите русских кукловодов, товарищ Бабарико пойдет в суд».Но суд оказался полузакрытым и «русских кукловодов» пока не предъявили.После 9 августа и криков на МЗКТ «Уходи!» Дворец Независимости превратился в своеобразный бункер для Лукашенко. Здесь он с автоматом укрывается от протестующих, отсюда он все реже выезжает для выступления перед какой-либо незнакомой аудиторией.Одним из самых крупных мероприятий последнего времени, в котором принял участие правитель, стало «Всебелорусское народное собрание». Казалось бы, больше двух тысяч лояльных ему чиновников должны были успокоить Лукашенко.Но короткое невинное выступление, главы Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, вызвало шквал негатива со стороны правителя. Не выбирая выражений, Лукашенко прошелся по бизнесменам и ипэшникам, а также эмоционально рассказал о травле «ябатек».Очевидно, что правитель до сих пор находится не в своей тарелке. Возможно, прежнего призыва к журналистам задавать «любые вопросы» мы уже от него и не услышим.