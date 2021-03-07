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Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко
Источник материала: UDF
Павел Латушко / Еврорадио
— Забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко. Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения. Чтобы противостоять этому, у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод.
Латушко добавил: «чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников – и тем быстрее мы добьёмся общей цели».
Напомним, о своем объединении сообщили стачкомы трёх предприятий — «Гродно Азота», новополоцкого «Нафтана» и Белорусского металлургического завода (БМЗ). Члены стачкомов объясняют такое объединение необходимостью слаженной работы и скорейшего достижения общей цели забастовочного движения.
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Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения.
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