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Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко

07.03.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко: забастовка — то, чего боится Лукашенко
Павел Латушко / Еврорадио
Стачкомы трёх крупных заводов объявили об объединении 5 марта. Комментируя это, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отметил, что «заводчане — это большая сила».

— Забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко. Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения. Чтобы противостоять этому, у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод.

Латушко добавил: «чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников – и тем быстрее мы добьёмся общей цели».

Напомним, о своем объединении сообщили стачкомы трёх предприятий — «Гродно Азота», новополоцкого «Нафтана» и Белорусского металлургического завода (БМЗ). Члены стачкомов объясняют такое объединение необходимостью слаженной работы и скорейшего достижения общей цели забастовочного движения.
 
Теги: Гродно
 
 
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Отсюда и постоянное давление и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения.
 
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