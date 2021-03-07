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На БелАЭС вышла из строя система охлаждения реактора?
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
Телеграм-канал
«На днях произошло очередное ЧП на Островецкой АЭС. Сбой дала система охлаждения реактора. Ситуацию пытались исправить вручную – от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте.
С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают.
Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь. Косяки с охлаждением нужно либо устранить, а никто не торопится. Да и специалистов мало. Российские специалисты-атомщики очень широко улыбаются с белорусских зарплат. Они на низком уровне для этой сферы».
Телеграм-канал отмечает, что информация о новом ЧП требует верификации.
Напомним, что после запуска реактор БелАЭС уже несколько раз останавливали из-за внештатных ситуаций, вызванных дефектами оборудования.
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Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь.
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