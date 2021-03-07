Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На БелАЭС вышла из строя система охлаждения реактора? Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь.

Телеграм-каналсообщил о получении информации об очередном ЧП на БелАЭС в Островце.«На днях произошло очередное ЧП на Островецкой АЭС. Сбой дала система охлаждения реактора. Ситуацию пытались исправить вручную – от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте.С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают.Все это мешает запустить АЭС для работы в полною мощь. Косяки с охлаждением нужно либо устранить, а никто не торопится. Да и специалистов мало. Российские специалисты-атомщики очень широко улыбаются с белорусских зарплат. Они на низком уровне для этой сферы».Телеграм-канал отмечает, что информация о новом ЧП требует верификации.Напомним, что после запуска реактор БелАЭС уже несколько раз останавливали из-за внештатных ситуаций, вызванных дефектами оборудования.