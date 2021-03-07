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В Беларусь едут российские десантники

07.03.2021 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларусь едут российские десантники
Фото: РИА Новости
Два совместных российско-белорусских тактических учения воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Беларусь пройдут в марте текущего года, сообщает Минобороны России.

Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Учение будет проведено под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения полковника Владимира Селивёрстова и посвящено миротворческой тематике.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций вооруженных сил Беларусь, дислоцированного в Бресте.

Кроме того в учении будут задействованы 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.

Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От Российской Федерации в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
 
Теги: Брест
 
 
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Тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта.
 
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