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В Беларусь едут российские десантники
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Первое в 2021 году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Учение будет проведено под руководством командира Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения полковника Владимира Селивёрстова и посвящено миротворческой тематике.
Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций вооруженных сил Беларусь, дислоцированного в Бресте.
Кроме того в учении будут задействованы 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ Центрального военного округа.
Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.
Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.
От Российской Федерации в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.
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Тактическое учение пройдет в период с 9 по 20 марта.
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