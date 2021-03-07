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Российский политолог: Создание пророссийской партии в Беларуси невозможно. Партия «Союз» изначально является филиалом белорусского КГБ

07.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Партия считается пророссийской и выступает за Союзное государство".



В Минске проходит учредительный съезд партии «Союз». Партия считается пророссийской и выступает за Союзное государство, что сразу выглядит очень неубедительно. Дело в том, что при режиме А. Лукашенко в принципе невозможно создать реально действующую и политически значимую партию, если только вновь создаваемая партия не будет исповедовать откровенный лукашизм, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Напомним, что все ранее создаваемые российской и белорусской стороной совместные структуры, включая общественные организации, парламентские собрания, совместные телеканалы или филиалы российских СМИ в Беларуси с одной стороны, мгновенно «садились» на российский бюджет, а с другой стороны превращались в рупоры пропаганды А. Лукашенко на российский электорат. Фактически все эти структуры, получая российское финансирование, подрывали устои российской власти.
 
Создание и существование пророссийской партии в Беларуси невозможно. Так что партия «Союз» изначально является филиалом белорусского КГБ и будет работать против России за российский счет.
 
Теги: Минск
 
 
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