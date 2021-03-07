Умер учредитель и генеральный директор буровой компании «Дельта» Николай Черношей





Николай Черношей. Фото: dneprovec.by





Как рассказали знакомые Черношея «Флагштоку», его смерть связана с осложнениями от COVID-19, который обнаружился у бизнесмена после участия во Всебелорусском народном собрании.





Николай Черношей — один из самых успешных бизнесменов страны. В 1990-х в Речицком районе он основал фирму по бурению колонок под воду «Дельта», которая со временем превратилось в ведущего экспортера строительных услуг международного масштаба. Предприятие на протяжении 30 лет является передовым в области свайного фундаментостроения. За годы работы компания приняла участие в строительстве таких объектов как мост через реку Сож, реконструкция «Лебяжьего пруда», МКАД, Штаб-квартира НОК, а также знаменитый гомельский флагшток.





Компания «Дельта» неоднократно признавалась лучшей в отрасли строительства, а Черношей удостаивался множества наград.