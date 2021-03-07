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Умер учредитель и генеральный директор буровой компании «Дельта» Николай Черношей

07.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью 5 марта в возрасте 69 лет умер учредитель и генеральный директор гомельской буровой компании «Дельта» Николай Черношей.


Николай Черношей. Фото: dneprovec.by

Как рассказали знакомые Черношея «Флагштоку», его смерть связана с осложнениями от COVID-19, который обнаружился у бизнесмена после участия во Всебелорусском народном собрании.

Николай Черношей — один из самых успешных бизнесменов страны. В 1990-х в Речицком районе он основал фирму по бурению колонок под воду «Дельта», которая со временем превратилось в ведущего экспортера строительных услуг международного масштаба. Предприятие на протяжении 30 лет является передовым в области свайного фундаментостроения. За годы работы компания приняла участие в строительстве таких объектов как мост через реку Сож, реконструкция «Лебяжьего пруда», МКАД, Штаб-квартира НОК, а также знаменитый гомельский флагшток.

Компания «Дельта» неоднократно признавалась лучшей в отрасли строительства, а Черношей удостаивался множества наград.
 
 
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Ночью 5 марта в возрасте 69 лет умер учредитель и генеральный директор гомельской буровой компании «Дельта» Николай Черношей.
 
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