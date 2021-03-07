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Глава ОМОН: мы готовы к новым акциям протеста

07.03.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава минского ОМОНА Дмитрий Балаба в интервью Григорию Азаренку рассказал о готовности своего подразделения к весенних протестов.



— Но что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попробовать надуть какую-то фальшивую ситуацию – у них ничего не получится, передает Еврорадио. Мы с вами видим эти вбросы, фейки, так называемые марши, которые проходят в районах...


Балаба считает, что "таким образом сегодня пытаются создать картинку, пытаются ее подать, показать".

— Еще раз хочу сказать, что подразделения готовы к выполнению задач любого рода, связанных с защитой конституционного строя, с защитой и охраной общественного порядка. И мы выполним те поставленные задачи.
 
 
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Глава минского ОМОНА Дмитрий Балаба в интервью Григорию Азаренку рассказал о готовности своего подразделения к весенних протестов.
 
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