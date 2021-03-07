Латушко: «Чего боится режим Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Народного антикризисного управления – о силе рабочей солидарности.





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– Заводчане – это большая сила. Помню, как в августе рабочие гордо и смело маршировали по улицам белорусских городов в знак протеста против беззакония, фальсификаций и насилия. Заводчане в Жодино, Солигорске, Минске, Новополоцке, Гродно и других городах вызывали на разговор руководителей предприятий, мэров, и требовали соблюдения своих прав. Работники многих предприятий поддержали народные требования и в октябре, – пишет Павел Латушко.

По словам лидера НАУ, «забастовка – это то, чего боится режим Лукашенко»:

– Отсюда и постоянное давление, и репрессии на заводчан, угрозы и увольнения. Чтобы противостоять этому, у нас у всех есть мощный инструмент – это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод.