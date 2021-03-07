BYPOL выпустил отчет о применении оружия силовиками. Сравниваем наши наблюдения с этим документом

Источник материала: Tut.by

При подавлении протестов, начиная с 9 августа, силовики использовали широчайшую номенклатуру вооружений. 42.TUT.BY насколько мог подробно фиксировал, что именно и когда именно применялось — теперь отчет об огнестреле, гранатах и прочем из силового сектора выпустила инициатива BYPOL. Мы внимательно ознакомились с ним и рассказываем основное.

Что это за документ, и о чем там говорится?

Аналитический центр iSANS и инициатива BYPOL подготовили совместный доклад о применении оружия сотрудниками силовых ведомств Беларуси. В документе представлены основные виды ранений, которые получили белорусы в результате действий силовиков, а также оружие, которое по мнению авторов отчета могло их причинить.

Полностью с документом можно ознакомиться вот здесь (он на английском языке). Но обращаем ваше внимание, что фото ранений, представленные там, выглядят довольно жутко — возможно, впечатлительным людям лучше не открывать.

Среди опубликованных в отчете повреждений — взрывные травмы с переломом бедренных костей, дефектами мягких тканей, минно-взрывные травмы стопы (фактически, оторванная ступня), сочетанные травмы груди, повреждения легких, живота, проникающие ранения брюшной полости и так далее.

Все эти раны, согласно отчету, нанесены с огромной вероятностью либо огнестрельным оружием, либо взрывами светошумовых гранат — термин «минно-взрывная травма» не должен вводить в заблуждение, мины, насколько нам известно, не использовались.

Как нам пояснил представитель BYPOL, имея сведения о номенклатуре табельного вооружения подразделений МВД, а также спецподразделений (СОБР внутренних войск, «Алмаз» МВД, «Альфа» КГБ, ОСАМ Госпогранкомитета) сотрудники инициативы составили перечень вооружений, которые использовались (или могли использоваться) при разгоне протестов, и которыми можно было нанести подобные ранения.

Какое оружие перечислено в отчете?

Гранатометы

43-миллиметровый гранатомет ГМ-94. Разработка этого оружия началась в Туле, в КБ приборостроения уже после развала СССР. С 2005 года гранатомет пошел на вооружение российских органов внутренних дел, в 2008 году их примеру последовала ФСБ. В 2012 году ГМ-94 появились у белорусских силовиков.

От нового гранатомета требовалось, чтобы он эффективно поражал живую силу противника в условиях городской застройки, подвалах, горах или по фортификации. При необходимости следовало создавать дымовую завесу или очаг пожара. Оружие могло использоваться и при подавлении беспорядков, для чего изначально разрабатывались нелетальные боеприпасы.



У силовика в центре — ГМ-94. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Судя по найденным боеприпасам и гильзам, силовики использовали три вида гранат:

выстрел ВГМ93.200 — газовый боеприпас, при срабатывании он образует облако раздражающего вещества.

ВГМ93.400 «Термит» — светозвукового и психофизического действия, по сути — просто светошумовая граната, только выпускаемая из гранатомета.

Выстрел ВГМ93.600 — 43-миллиметровая резиновая «пуля» ударно-шокового действия.

Ручной 40-мм револьверный гранатомет РГ-6 — многозарядное оружие, разработанное в 1993 году в Центральном конструкторском бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле. Изначально гранатомет характерного вида предназначался для стрельбы гранатами ВОГ-25 для самого распространенного советского подствольного гранатомета ГП-25. Фактически, каждая из шести камор барабана РГ-6 — это и есть подствольник, только без собственного ударно-спускового механизма.

В отчете указано, что для подавления протестов с помощью такого гранатомета используется выстрел раздражающего действия (газовая граната).

Самозарядные ружья

У силовиков их, согласно отчету, всего два вида.

Самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-12К» двенадцатого калибра. Оружие представляет собой по сути гладкоствольный калашников — оно создано как раз на основе АК/АКМ, изначально — для отстрела сайгаков в Средней Азии.

Основные отличия карабина от автомата — он полуавтоматический, то есть не может стрелять очередями, в магазин помещается 10 патронов, а не 30, и нарезов в стволе нет (есть и нарезной вариант, но он менее популярен).



А здесь можно наблюдать карабин «Сайга-12К». Фото: TUT.BY

Benelli M4, которым вооружаются некоторые спецподразделения, — оружие не советского или постсоветского, а итальянского производства.

Конструктивно Benelli M4 — самозарядное оружие с автоматикой, основанной на газоотводной схеме с двумя поршнями и двумя цилиндрами. Система запатентована компанией Benelli Armi SpA как ARGO (auto regulating gas operated — автоматически регулируемая с газовым двигателем). Запирание ствола — поворотом затвора, в магазин входит восемь патронов плюс один в стволе (в гражданских версиях в магазин вставляется перемычка, ограничивающая емкость до четырех патронов).

Стоит дробовик очень ощутимо: в Беларуси их свободная продажа разрешена, однако цена может доходить выше 7000 рублей.

Помповые ружья

Помповые ружья с ручной перезарядкой — самое распространенное вооружение силового сектора, как сотрудников МВД, так и бойцов спецподразделений. Конструктивно они мало отличаются друг от друга — перезарядка осуществляется передергиванием цевья вперед-назад, при этом выбрасывается стреляная гильза и досылается новый патрон. Исключения имеются, но о них ниже.

В отчете присутствуют следующие модели:

Mossberg 590 A1 ;

; Mossberg (очевидно, в виду имеется одна из вариаций модели Mossberg 500);

(очевидно, в виду имеется одна из вариаций модели Mossberg 500); Mawerik 12-го калибра (речь идет явно о модели Maverick 88 — мексиканском клоне все того же «Моссберга»);

(речь идет явно о модели Maverick 88 — мексиканском клоне все того же «Моссберга»); итальянское ружье одной из моделей Fabarm Brescia ;

; российское ружье ИЖ-81 ;

; Remington 870.

Пистолеты

Пистолеты, разумеется, использовались силовиками менее активно, чем помповые ружья — для большинства пистолетов нет никаких нелетальных боеприпасов. Однако несколько моделей в отчет все же попало — вот они:

Sig Sauer ;

; Glock 17 ;

; пистолет Ярыгина (в травматическом варианте — о таких говорил в известном слитом аудио человек с голосом, похожим на Николая Карпенкова);

(в травматическом варианте — о таких в известном слитом аудио человек с голосом, похожим на Николая Карпенкова); травматический пистолет «Оса».

Светошумовые гранаты

Технически светошумовая граната не представляет собой ничего сложного — в него входят вещество, дающее яркую вспышку (обычно магний), и взрывчатое вещество для громкого взрыва (нитрат аммония, он же аммиачная селитра).

Изначально светошумовые гранаты применяли против террористов. Вскоре выяснилось, что их можно применять и против протестующих, так что светошумовые гранаты прочно «прописались» у разного рода правоохранительных органов.

При производстве «флэшек» (от английского flash bang) нужно только поработать с корпусом — чтобы он не давал осколков как при взрыве обычной гранаты. Сначала делались достаточно прочные металлические корпуса — энергии взрыва не хватало, чтобы получить осколки. Затем некоторые оружейники перешли на пластиковые корпуса, не способные кого-то поранить.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Гранаты дают звук до 180 децибел и свет до десятков миллионов кандел. Если по-простому — барабанные перепонки у человека могут лопнуть при звуке в 160 децибел, а оглушение на несколько часов гарантировано для всех в радиусе пары метров. Свет же в 30 миллионов кандел гарантированно ослепляет находящихся поблизости.

Если граната рванула совсем рядом, то раскаленные газы, вырывающиеся при взрыве, могут легко обжечь человека — особенно одетого по-летнему (отсюда и минно-взрывные травмы). В некоторых гранатах к поражающим факторам добавляется и резиновая картечь.

Среди гранат, которые могли использовать силовики, в отчете присутствуют и газовые боеприпасы. Такая граната выпускает облако газа (обычно раздражающего), их можно как метать рукой, так и запускать из гранатомета или помпового ружья (для этого используется особая насадка).

Сравниваем наши наблюдения с данными BYPOL

42.TUT.BY также, начиная с 9 августа, собирал всю возможную информацию о вооружении, используемом силовиками на подавлении протестов, и применявшихся боеприпасах. Номенклатуру оружия, которое есть у силовых структур «на бумаге», мы не использовали — вся информация добывалась либо с помощью личных наблюдений, либо из фото- и видеоматериалов, снятых нашими сотрудниками или присланных читателями. Сравним результаты наших изысканий и отчета BYPOL.

По гранатометам совпадение частичное. Многозарядный ГМ-94 действительно использовался с самого начала — мы Минске">опубликовали статью об этом уже 11 августа (правда, тогда мы ошибочно идентифицировали силовика на фото как бойца «Алмаза», в то время как это, вероятнее всего, был сотрудник ОСАМ Пограничного комитета).

В первые дни разгонов стрельба из гранатометов была обычным делом, все три перечисленных вида боеприпасов (ударно-шоковый, светошумовой и газовый) активно использовались. В частности, именно светошумовой выстрел ВГМ93.400 «Термит» с огромной вероятностью попал в стену на Заславской, разворотив ее. Впоследствии силовики с ГМ-94 из них не стреляли, но присутствовали на подавлении.

С гранатометом РГ-6 ситуация иная. Начиная с 9 августа, это оружие не фигурирует ни на одном фото или видео, которое мы просматривали. Более того, револьверных гранатометов нет и на более ранних снимках или кадрах видеороликов — белорусские силовики вообще никогда не светились с этим оружием.

При этом РГ-6 обладает крайне характерным внешним видом, его ни с чем не перепутаешь. Более того, мы писали , что газовых гранат для подствольных гранатометов (их используют РГ-6) в Беларуси, насколько известно, нет. Поэтому шанс, что такое оружие реально использовалось на разгонах, минимален.

Что касается самозарядного гладкоствольного оружия, то здесь совпадение полное. Оба модели — и «Сайга» в двенадцатом калибре, и Benelli M4 — у силовиков действительно имеются. С «Бенелли» силовики, вероятно, ОСАМ, были на Пушкинской 10 августа, впоследствии дробовики мелькали 18 октября в руках бойцов «Алмаза» , которые пытались разогнать колонну на Партизанском проспекте.

«Сайгу» использовали не только в Минске — из нее стреляли в воздух в Гомеле. И силовики с «Сайгами» выезжали срезать ленточки в Новой Боровой.

По помповым ружьям мы сошлись с BYPOL буквально в паре моделей. Ни Mossberg 590 A1, ни каких-либо моделей Maverick, ни итальянских Fabarm Brescia, ни российских Иж-81 на фото- и видеоматериалах нам не попадалось. Разумеется, у силовиков есть Mossberg 500 — это одна из популярнейших моделей в мире. Два раза ( 6 сентября на площади Свободы и 13 сентября на проспекте Победителей) мелькал и американский Remington 870 — возможно, это один и тот же ствол.

Зато в отчете BYPOL не оказалось нескольких моделей, которые точно имелись у силовиков при подавлении протестов. Так, в списке отсутствует очень характерное российское ружье РМБ-93. Такой дробовик ни с чем не перепутаешь, и люди, вооруженные РМБ-93, были замечены, например, в Серебрянке.

Это российская разработка 1990-х годов. Такое ружье не похоже ни на классические помповые ружья, ни на «Сайгу». Хотя магазин у модели трубчатый, как и у многих дробовиков, однако он не под-, а надствольный, то есть располагается выше ствола. И он очень вместительный: входит семь патронов плюс один в стволе. Для перезарядки ствол двигается вперед, стреляные гильзы уходят вниз. РМБ-93 выпускается в основном для гражданского рынка, силовиками оно используется достаточно редко.

И во время разгона протестов после инаугурации 23 сентября у одного из силовиков был замечен достаточно необычный российский дробовик МР-133 .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По конструкции он похож на тот же «моссберг» — это тоже оружие с продольно скользящим цевьем. Основное отличие — не очень стандартный для гладкоствола ударно-спусковой механизм куркового типа с тройной системой предохранения. Обычно МР-133 вмещает четыре патрона, но есть возможность устанавливать удлинители магазина, повышающие боезапас.

Наконец, при разгоне марша на Куропаты в руках одного из людей в форме заметили бразильскую копию Mossberg 500 — Taurus ST12.

По пистолетам имеется небольшое расхождение. Действительно, силовики с начала протестов использовали австрийский Glock 17 (и другие «глоки»). Есть у них и Sig Sauer (правда, модель P226 , в то время как в отчете BYPOL фото модели P320). Пистолет Ярыгина ни на один кадр так и не попал.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Зато во время задержаний на Немиге нам удалось заметить известный травмат Grand Power T12 под тот же боеприпас, который использует и травматическая версия Ярыгина — 10×28Т. Впоследствии на столичной «площади Перемен» нашли и гильзу от такого патрона.

Травматический пистолет «Оса», упомянутый в отчете, действительно фигурировал — например, из него стреляли светозвуковым патроном во время разгона марша пенсионеров.

По автоматам также вопросов нет. Разве что кроме АКС-74У и АКМ использовались и самые распространенные модели постсоветского пространства — АК-74.

Светошумовые гранаты практически все действуют плюс-минус одинаково, так что стоит остановиться только на чем-либо выделяющихся моделях (в целом совпадение наших выкладок и отчета практически полное). Так, в отчете BYPOL упоминается кассетная граната РГК-60СЗ с семью элементами. Такой боеприпас разделяется в воздухе, элементы выбрасываются и взрываются через полторы секунды, давая вспышку с силой света до двух миллионов кандел и звук до 135 децибел в радиусе 10 метров. РГК-60СЗ применялся силовиками — например, у стелы .

Разумеется, внимание привлекли гранаты P1 и Zv6 чешского производства. Как и другие страны ЕС, Чехия объявила летом 2011 года оружейное эмбарго против Беларуси, и теоретически у белорусских силовиков этого вообще не должно быть. А, между тем, они активно применялись с самого начала — причем на оставшихся корпусах видно число 2012 — скорее всего, дата производства.

Как гранаты из Чехии попали в Беларусь — вопрос до сих пор открытый, производитель модели Zv6 заявил нам , что в нашу страну боеприпасы не поставляет, но, откуда они у нас, ничего так и не сказал.

Газовые гранаты применялись значительно реже светошумовых — доподлинные сведения имеются в основном касательно использования выстрелов ВГМ93.200 к гранатомету ГМ-94 (есть свидетельства и фотографии использованных гранат).

Что касается нелетальных боеприпасов, то мы публиковали информацию о польских резиновых пулях фирмы Fam-Pionki, турецких Sterling, российских «Барьер» и резиновой картечи .