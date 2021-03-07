Минтруда: В Беларуси займутся неработающими более 10-15 лет









Информация по базе данных, по словам главы Минтруда РБ Ирины Костевич, указывает на то, что в нашей стране есть граждане, которые не работают по 10−15 лет, что в Минтруда вызывает особую озабоченность. Такие люди, как отметила Костевич, могут работать в теневом бизнесе.





Министр пояснила: «В настоящее время задача, которая стоит перед министерством, – легализовать их трудовую деятельность».





Гражданам РБ объяснят, что это их будущая пенсионная гарантия, которую те просто потеряют. Планируется также активно работать с безработными, которые действительно находятся в поиске работы. Минтруда готово помогать белорусам через различные механизмы, переобучение, через подготовку, поиск, работу с нанимателем.





Ирина Костевич сказала: «Но должен быть прежде всего интерес у самого человека».





Министр труда заметила, что также будут применяться и иные экономические механизмы для того, чтобы «простимулировать человека работать».