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Минтруда: В Беларуси займутся неработающими более 10-15 лет

07.03.2021 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Министерстве труда и социальной защиты РБ рассказали о своих планах легализовать деятельность занятых в теневом бизнесе.



Информация по базе данных, по словам главы Минтруда РБ Ирины Костевич, указывает на то, что в нашей стране есть граждане, которые не работают по 10−15 лет, что в Минтруда вызывает особую озабоченность. Такие люди, как отметила Костевич, могут работать в теневом бизнесе. 

Министр пояснила: «В настоящее время задача, которая стоит перед министерством, – легализовать их трудовую деятельность». 

Гражданам РБ объяснят, что это их будущая пенсионная гарантия, которую те просто потеряют. Планируется также активно работать с безработными, которые действительно находятся в поиске работы. Минтруда готово помогать белорусам через различные механизмы, переобучение, через подготовку, поиск, работу с нанимателем. 

Ирина Костевич сказала: «Но должен быть прежде всего интерес у самого человека». 

Министр труда заметила, что также будут применяться и иные экономические механизмы для того, чтобы «простимулировать человека работать».
 
 
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В Министерстве труда и социальной защиты РБ рассказали о своих планах легализовать деятельность занятых в теневом бизнесе.
 
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