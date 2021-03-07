ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко популярнее Зеленского, но должен обзавидоваться Алиеву

07.03.2021 12:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В инфографике использованы данные британского Королевского института международных отношений Chatham House, согласно которым поддержка у Лукашенко в Беларуси чуть выше 27%.




Судя по инфографике, самый высокий рейтинг у президента Азербайджана Ильхама Алиева - 95,4%. Эти данные свидетельствуют, что позиция политика в рейтинге зависит от того, чьей социологии доверяют его составители. 
В данном случае авторами инфографики, структурированной в виде рейтинга, стали авторы сайта «Слово и дело».

Эмманюэля Макрона поддерживают 40 процентов французов, Джо Байдена – 54,5 процента американцев.



Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который уже больше пяти лет во власти, в начале года поддерживали 50% граждан. Чуть выше рейтинг – 51% – у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая уже этой осенью покинет свой пост.

Эмманюэль Макрон по сравнению с итогами выборов четыре года назад потерял поддержку французов – его поддерживает 40% граждан. При этом, как отмечает издание Le Figaro, на этом этапе его каденции Макрон популярней, чем предшественники – Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Деятельность премьера Великобритании Бориса Джонсона в феврале 2021-го одобряет 41% граждан. Джо Байден только месяц как вступил на должность президента США, рейтинг его одобрения сейчас – 54,5% (выше, чем результат на выборах).

Аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House проводили онлайн-опрос жителей Беларуси. По его результатам выяснилось, что Александра Лукашенко президентом видят 27,4% опрошенных. На выборах в августе его официальный результат был 80,1%.

Президенту Польши Анджею Дуде в декабре прошлого года доверяли 42,9% граждан. С таким результатом Дуда оказался на третьем месте в рейтинге доверия, его обошли премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер оппозиционного движения «Польша 2050» Шимон Холовня.

Напомним, по заказу варшавского Центра восточных исследований социологи изучили политические настроения белорусов. Положительно деятельность Лукашенко оценили 27,2% респондентов, скорее положительно — 13,6%. То есть в общей сложности позитивное отношение к Лукашенко высказали почти 41 процента опрошенных белорусов. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В инфографике использованы данные британского Королевского института международных отношений Chatham House, согласно которым поддержка у Лукашенко в Беларуси чуть...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашенко боится всего и без конца двигает фигуры силовиков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by