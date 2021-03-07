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Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн)
Сегодня — 211-й день Революции.
В Беларуси уже 211 дней продолжаются непрерывные протесты против незаконной власти узурпатора.
Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.
11:41 Вилейские партизаны вышли на воскресный марш. Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.
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Сегодня — 211-й день Революции.
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