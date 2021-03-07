Источник материала: Хартия'97

Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн) 7.03.2021, 12:20

Архивное фото tut.by

Сегодня — 211-й день Революции.

В Беларуси уже 211 дней продолжаются непрерывные протесты против незаконной власти узурпатора.

Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

11:41 Вилейские партизаны вышли на воскресный марш. Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.

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