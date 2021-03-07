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На службе коррумпированных режимов

07.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На службе коррумпированных режимов

  • 7.03.2021, 12:08
На службе коррумпированных режимов

И Кнайсль, и Фишер — далеко не единичные примеры.

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный историям бывшей главы МИД Австрии и депутата немецкого бундестага, используя которых авторитарные режимы пытаются получить влияние в Европе, пишет "Немецкая волна".

"Дела бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и депутата германского бундестага Акселя Фишера (Axel Fischer) очень разные. В отношении немецкого парламентария прокуратура ведет расследование по подозрению во взяточничестве, а австрийка вполне легально может войти в совет директоров крупной нефтяной компании.

Но у обоих случаев есть общий знаменатель: за их спинами находятся авторитарные режимы, которые пытаются с помощью денег разными способами влиять на европейские демократические государства. И Кнайсль, и Фишер - далеко не единичные примеры. Немецкий депутат входил, предположительно, в группу западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы, связанных с Азербайджаном. В течение многих лет они препятствовали тому, чтобы режим в Баку был признан виновным в нарушениях прав человека.

А Кнайсль, выдвинутая распоряжением российского правительства в совет директоров концерна "Роснефть" в качестве независимого директора, лишь следует примеру бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), который сразу после ухода с поста пошел на службу к российским энергетическим компаниям, являющимся инструментами агрессивной геополитики Кремля. Люди этого типа ослабляют европейские демократии не только лоббированием проектов вроде газопровода "Северный поток - 2". Но и, главным образом, укрепляя в коррумпированных режимах веру в то, что в итоге Запад якобы готов к мошенническим сделкам в их стиле".

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И Кнайсль, и Фишер — далеко не единичные примеры.
 
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