|
Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе
Источник материала: Хартия'97
Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе
При правильном употребление напиток играет большую роль в профилактике многих заболеваний.
Кофе часто пьют с добавлением жирных сливок, сгущенного молока и других сладких ингредиентов, однако кардиолог рекомендует употреблять напиток с другими добавками.
В интервью британскому изданию Express (перевод —
В идеале, пояснил эксперт, кофе следует употреблять, ничего не добавляя в него, просто смешивая перемолотые зерна с водой. Однако такой вариант напитка кому-то может показаться слишком крепким и кислотным – «смягчить» его помогает несладкое молоко.
Если же говорить о добавках, то кофе лучше пить следующим образом.
«В кофе можно добавлять мускатный орех и корицу – эти специи помогают стабилизировать уровень сахара в крови», — рассказал кардиолог.
По словам Пьянко, «чистый» кофе, лишенный сладких и жирных добавок, которыми его часто насыщают в заведениях фастфуда, является великолепным пищевым источником антиоксидантов, способных бороться с воспалением в организме. Благодаря этой особенности питье кофе полезно в плане профилактики опасных заболеваний, включая рак печени и колоректальный рак, болезни Паркинсона и Альцгеймера, патологии сердца, инсульт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При правильном употребление напиток играет большую роль в профилактике многих заболеваний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)