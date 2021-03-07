ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе

07.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе

  • 7.03.2021, 11:53
  • 2,698
Кардиологи выяснили, с чем лучше всего пить кофе

При правильном употребление напиток играет большую роль в профилактике многих заболеваний.

Кофе часто пьют с добавлением жирных сливок, сгущенного молока и других сладких ингредиентов, однако кардиолог рекомендует употреблять напиток с другими добавками.

В интервью британскому изданию Express (перевод — newsyou.info) кардиолог Леонардо Пьянко рассказал, с чем лучше всего пить кофе. В первую очередь, заметил врач, напиток не должен быть слишком подслащенным и жирным. Большое количество сливок, сахара, сиропов, ликеров, зефира фактически превращает его в калорийную бомбу, из-за чего полезный эффект кофе сводится к нулю.

В идеале, пояснил эксперт, кофе следует употреблять, ничего не добавляя в него, просто смешивая перемолотые зерна с водой. Однако такой вариант напитка кому-то может показаться слишком крепким и кислотным – «смягчить» его помогает несладкое молоко.

Если же говорить о добавках, то кофе лучше пить следующим образом.

«В кофе можно добавлять мускатный орех и корицу – эти специи помогают стабилизировать уровень сахара в крови», — рассказал кардиолог.

По словам Пьянко, «чистый» кофе, лишенный сладких и жирных добавок, которыми его часто насыщают в заведениях фастфуда, является великолепным пищевым источником антиоксидантов, способных бороться с воспалением в организме. Благодаря этой особенности питье кофе полезно в плане профилактики опасных заболеваний, включая рак печени и колоректальный рак, болезни Паркинсона и Альцгеймера, патологии сердца, инсульт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При правильном употребление напиток играет большую роль в профилактике многих заболеваний.
 
Новости дня
Новости разные
 
BYPOL выпустил отчет о применении оружия силовиками. Сравниваем наши наблюдения с этим документом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by