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Вилейские партизаны вышли на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Вилейские партизаны вышли на воскресный марш
Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.
Вилейские партизаны вышли на воскресный марш и потребовали освободить политзаключенных, сообщает телеграм-канал
Участники акции несли портреты смелых белорусских женщин, которых режим бросил за решетку.
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Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.
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