Источник материала: Хартия'97

«Лукашенко боится всего и без конца двигает фигуры силовиков» 3 7.03.2021, 11:33

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Фото: тАСС

Зачем отправленный в отставку Евсеев так часто ездил в Москву?

Помощник Лукашенко и инспектор по Минской области Игорь Евсеев освобожден от должности.

Евсеев прославился своим активным участием в разгоне Площади-2010 (лично избивал протестующих), молчаливых и хлопающих акций, а также акций против подорожания топлива «Стоп-бензин» в 2011 году. За все эти заслуги Лукашенко отметил Евсеева благодарственным письмом (сейчас, видимо, получил бы орден) и был заслуженно включен в санкционный список Евросоюза. В общем, вполне себе проверенный и замазанный кадр. Обычно таких просто так не убирают, пишет телеграм-канал «Ник и Майк» .

Версии случившегося две.

1. Источники Майка сообщают, что не оправдал доверие и попал под «ператрах». Дед по-прежнему боится всего и на всякий случай без конца двигает фигуры в надежде, что это спасет его от переворота. Пометка на полях: дед, правильно боишься. Даже в твоем окружении у тебя нет 80 процентов. Можешь заново запускать проверку на полиграфе.

2. Появилась информация, что Евсеев зачастил в Москву с частными визитами. А может, и не с частными. Бывшие сотрудники спецподразделений устраиваются в Москве в охранные (а может, и не просто охранные) структуры. Пробивоны по ним делает как раз Евсеев.

А может, эта информация дошла до «ноль первого»? У нас же теперь есть своя ЧВК - «ГардСервис». Или все согласовано? Интриги, интриги…

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