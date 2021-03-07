Источник материала: Салiдарнасць

Белорусская гандболистка Валентина Нестерук рассказала, как не попала в состав национальной команды.





Валентина Нестерук

Гандболистки Карина Ежикова и Валентина Нестерук не были включены в состав сборной Беларуси на матчи квалификации ЧМ. Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.

— Конечно, прежде всего это решение тренерского состава. Но, учитывая мой стаж в национальной команде более 10 лет (тем более, что несколько лет перед декретным отпуском я была капитаном сборной), думаю, что заслуживаю телефонный звонок или сообщение хотя бы от начальника команды с информацией, что не буду включена в состав сборной, — цитирует Трибуна Валентину Нестерук. — Конечно, обидно, каким способом все это сделали. Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси.