Более 60 тысяч компаний по всему миру взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft

Источник материала: Onliner

Из-за уязвимости, обнаруженной в программном обеспечении американской корпорации Microsoft, миру предрекли глобальный кризис — десятки тысяч компаний могут быть заражены вирусами или атакованы с целью кражи данных пользователей и сотрудников, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, уязвимостью воспользовалась хакерская группировка, связанная с властями КНР. Согласно последней информации, есть уже не менее 60 тысяч жертв данных преступных действий. Отмечается, что большинство из пострадавших — малый или развивающийся бизнес. Одна из американских компаний, занимающихся кибербезопасностью, на условиях анонимности сообщила, что также стала жертвой атаки из-за уязвимости.

Власти США уже обратили внимание на проблему и считают, что она достаточно опасна, чтобы на нее обратили внимание операторы связи. Представители Белого дома отметили, что в администрации американского президента также готовятся ответные меры на кибератаки хакеров. По словам американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, Белый дом уже решил работать над созданием экстренной кибергруппы из различных ведомств, чтобы определить масштаб атаки из-за уязвимости. Собеседники газеты The Washington Post подчеркнули , что с этой целью они проведут встречу в течение недели. По ее итогам власти США объявят о создании Единой координационной группы, которая и займется изучением последствий кибератаки хакеров, сообщил источник. По его словам, эта группа также укажет, какие действия необходимо предпринять для уменьшения ущерба и предотвращения подобных проблем в будущем. Отмечается, что Microsoft находится в контакте с администрацией Байдена и правительственными ведомствами по вопросу обеспечения безопасности компаний, которые потенциально могли пострадать от действий хакеров.

На данный момент Microsoft выпустила обновление, которое закрывает уязвимость, используемую хакерами. Однако, по мнению специалистов в кибербезопасности, в случае с данной уязвимостью простыми обновлениями не обойтись, необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, которые были задействованы во взломе. Так, специалисты уверены: если в компании пользуются сервисом Microsoft Exchange, то крайне вероятно, что их системы подвергали взлому.