Блинный индекс-2021, или На сколько в Бресте подорожало главное блюдо Масленицы за последние пять лет









За основу мы взяли традиционный рецепт блинов на молоке. Итак, нам понадобится: 1 литр молока, 6 яиц, 400 г муки, 50 г сахара, 100 мл подсолнечного масла и 200 г сливочного. В качестве начинок выбрали несколько на любой вкус и кошелек: сметану, творог, красную икру и сгущенку.





подсчетам «БГ», это небольшое блинное меню обойдется в 29,57 рубля. При средней зарплате по Брестской области в 1 088,1 рубля ее житель сможет себе позволить так «покутить» 36 раз. По самым скромным«БГ», это небольшое блинное меню обойдется в 29,57 рубля. При средней зарплате по Брестской области в 1 088,1 рубля ее житель сможет себе позволить так «покутить» 36 раз.













Конечно, можно обойтись и без начинки или выбрать одну – более скромную. А можно и вовсе не заморачиваться и купить готовые замороженные блины с начинками. Их можно найти в брестских магазинах по цене от 6,09 до 7,37 р за кг.













В сравнении с ценами 5-летней давности, общая стоимость масленичного меню поднялась на 23%. Подробнее можно увидеть в таблице ниже.











