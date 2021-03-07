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Блинный индекс-2021, или На сколько в Бресте подорожало главное блюдо Масленицы за последние пять лет

07.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неделя с 8 по 14 марта – масленичная. «БГ» по традиции в преддверии Масленицы решила подсчитать, во сколько обойдутся сами блины и популярные начинки.



За основу мы взяли традиционный рецепт блинов на молоке. Итак, нам понадобится: 1 литр молока, 6 яиц, 400 г муки, 50 г сахара, 100 мл подсолнечного масла и 200 г сливочного. В качестве начинок выбрали несколько на любой вкус и кошелек: сметану, творог, красную икру и сгущенку.

По самым скромным подсчетам «БГ», это небольшое блинное меню обойдется в 29,57 рубля. При средней зарплате по Брестской области в 1 088,1 рубля ее житель сможет себе позволить так «покутить» 36 раз.



Конечно, можно обойтись и без начинки или выбрать одну – более скромную. А можно и вовсе не заморачиваться и купить готовые замороженные блины с начинками. Их можно найти в брестских магазинах по цене от 6,09 до 7,37 р за кг.



В сравнении с ценами 5-летней давности, общая стоимость масленичного меню поднялась на 23%. Подробнее можно увидеть в таблице ниже.
 
 
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Неделя с 8 по 14 марта – масленичная. «БГ» по традиции в преддверии Масленицы решила подсчитать, во сколько обойдутся сами блины и популярные начинки.
 
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