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Родом из СССР: в Минске появился музей студенческого общежития

07.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске теперь можно почувствовать себя студентом общежития 80-х годов. В столице Беларуси открылся тематический музей. Его изюминка – полностью воссозданная комната времен СССР с коврами, радиоприемником и даже чемоданом.



Фото : МТРК «МИР» БЕЛАРУСЬ

Много ли желающих там побывать, расскажет корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

«Есть пункты, которые совпадают с сегодняшним днем. А есть моменты, которые даже не актуальны сейчас. Например, обязательное хождение в баню не менее двух раз в неделю», – говорит заместитель начальника Студенческого городка Белорусского государственного университета по воспитательной работе Евгения Кашлей.

Этим правилам проживания в общежитии почти 100 лет. Нашли их в архиве. Фотографиями, личными вещами для музея делились и бывшие студенты, что-то принесли сами сотрудники. Всего собрали более 300 экспонатов. Воссоздали даже комнату советского студента.

Главный экспонат – чемодан бывшей студентки биофака, которая училась в БГУ еще в конце 50-х годов. И, надо сказать, кое-что из содержимого актуально для «общажников» по сей день. Теплые вязаные носки, заботливо сложенные бабушкой, баночки с соленьями, книги…

Но есть в этой комнате и то, чего давно нет в обиходе современных студентов. Например, радиоприемник или музыкальные пластинки. На стене и вовсе настоящий «привет из СССР» – пестрый ковер.

Создатели музея говорят: здесь будет интересно всем поколениям. Родители вспомнят студенческие годы. Молодежь узнает, в каких условиях жили их мамы и папы.

«Мы спросили у студентов: «А вы знаете, ваши родители жили в общежитии?». А они задумались: «Нет, мы не спрашивали». Потом они нам отписали в группу: «Мы спросили. Да, жили в общежитии, мы даже нашли фотографии». Поднимаются целые пласты истории, каких-то воспоминаний и даже моментов единения семей», – отмечает Евгения Кашлей.

Это здание тоже из 50-х. Но от советского времени остались только стены. Внутри современное общежитие. Каждый жилой блок как мини-квартира с собственной кухней.

Второкурсница Даша Хомич говорит: без домашних солений студентам и сейчас не обойтись. А вот ходить в баню по расписанию теперь точно не надо: за стенкой есть душ.

«Мне в нашем общежитии нравится. Потому что здесь есть все, что нужно для того, чтобы жить самостоятельно. У нас есть удобные комнаты, комфортные кухни, хороший душ. То есть мы получаем возможность самим организовать свой быт», – сказала студентка исторического факультета Белорусского государственного университета Дарья Хомич.
Леонида Костюковец заведовала общежитием и в 90-е. Говорит, условия жизни, конечно, поменялись. Да и люди – другие.

«Иногда сталкиваешься с тем, что студенты живут в одном блоке и даже не знают фамилии друг друга. Конечно, они другие, нежели мы когда-то были. У них другие интересы, другие возможности, другой образ жизни – более быстрый ритм жизни», – отметила заведующая общежитием №1 Белорусского государственного университета Леонида Костюковец.

А сейчас коридоры общежития и вовсе опустели: из-за пандемии многие студенты разъехались по домам, на удаленку. Когда начнутся очные занятия, пока неизвестно. Но тут надеются, что к обычной жизни университетское общежитие вернется очень скоро.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске теперь можно почувствовать себя студентом общежития 80-х годов. В столице Беларуси открылся тематический музей. Его изюминка – полностью воссозданная...
 
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