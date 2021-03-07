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"ЯсноПонятно". Что такое мурашки и зачем они нужны
07.03.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?
Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ.
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Что такое мурашки? Почему они появляются, когда мы слушаем музыку или видим трогательную сцену в кино? Чем мурашки отличаются от "фриссонов" и как работает система...
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