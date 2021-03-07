"ЯсноПонятно". Что такое мурашки и зачем они нужны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Подкаст "ЯсноПонятно". Что такое и зачем нужны мурашки

Зачем ученые измеряют мурашки и как можно использовать полученные данные? Все ли люди могут испытывать мурашки и при чем здесь механизм вознаграждения мозга?

Чем отличаются "температурные" мурашки от эмоциональных мурашек рассказывал Антон Лукашевич, сотрудник кафедры нормальной физиологии Сеченовского университета и лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ.

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