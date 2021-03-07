В Минске покажут кинопрограмму «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским»

Кинопроект «Уикенды с ...» продолжается: с 12 марта по 10 апреля в Silver Screen Galileo каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров Польши Кшиштофа Кесьлёвского.





Представит фильмы и обсудит их со зрителями после показа известный белорусский киноэксперт Игорь Сукманов.

«Кесьлёвский поначалу казался социальным автором — он живописал, как бездушная идеология социалистических догм порабощала порывы и идеалы целеустремленных людей, энтузиастов и романтиков. Потом он перевел житейские истории в сферу моральных и нравственных постулатов, соединил с христианскими заповедями жизнь рядовых поляков. Позднее его моральные послания обрели «божественное дыхание»: Кесьлёвский стал демиургом и вершителем судеб своих героев, даруя им жизнь или смерть в зависимости от силы своего желания. Будничность уступила место тайне. Рядовые события наполнились тайными знаками жизни», — так Игорь Сукманов подчеркивает стремление режиссёра к запредельному понимаю жизни.

В рамках «Уикендов» покажут девять ключевых работ Кесьлёвского, а также подборку документального кино, которое изначально занимало в его фильмографии особое место.

Проект «Уикенды с…» впервые проходит на новой для данного формата площадке — в большом зале кинотеатра Silver Screen Galileo.

Первый уикенд (12-13 марта) стартует с картины «Кинолюбитель» , получившей главный приз Московского кинофестиваля в 1979 году и ознаменовавшей переход режиссера к метафизической драматургии. На следующий день покажут мелодраму «Без конца» , одну из первых и самых важных работ Кесьлёвского, которую он сделал со своей постоянной командой — композитором Збигневом Прайснером, сценаристом Кшиштофом Песевичем и оператором Пётром Собочинским.

Далее в рамках уикендов покажут и другие известные работы польского режиссера, в том числе его французские работы, принесшие Кесьлёвскому мировую славу, и документальные короткометражки:

19 марта — «Короткий фильм об убийстве» ;

20 марта — «Короткий фильм о любви» ;

26 марта — «Случай» ;

27 марта — «Двойная жизнь Вероники» ;

2 апреля — «Три цвета: синий» ;

3 апреля — «Три цвета: белый» ;

9 апреля — «Три цвета: красный» ;

10 апреля — «Говорящие головы» и другие истори» .

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Проект «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским» организует Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» при поддержке Польского Института в Минске. Проект организован в сотрудничестве с Институтом Адама Мицкевича в рамках POLSKA 100 — международной культурной программы к столетию восстановления независимости Польши.