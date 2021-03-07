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В Минске покажут кинопрограмму «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским»
Источник материала: Навiны
Кинопроект «Уикенды с ...» продолжается: с 12 марта по 10 апреля в Silver Screen Galileo каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров Польши Кшиштофа Кесьлёвского.
Представит фильмы и обсудит их со зрителями после показа известный белорусский киноэксперт Игорь Сукманов.
«Кесьлёвский поначалу казался социальным автором — он живописал, как бездушная идеология социалистических догм порабощала порывы и идеалы целеустремленных людей, энтузиастов и романтиков. Потом он перевел житейские истории в сферу моральных и нравственных постулатов, соединил с христианскими заповедями жизнь рядовых поляков. Позднее его моральные послания обрели «божественное дыхание»: Кесьлёвский стал демиургом и вершителем судеб своих героев, даруя им жизнь или смерть в зависимости от силы своего желания. Будничность уступила место тайне. Рядовые события наполнились тайными знаками жизни», — так Игорь Сукманов подчеркивает стремление режиссёра к запредельному понимаю жизни.
В рамках «Уикендов» покажут девять ключевых работ Кесьлёвского, а также подборку документального кино, которое изначально занимало в его фильмографии особое место.
Проект «Уикенды с…» впервые проходит на новой для данного формата площадке — в большом зале кинотеатра Silver Screen Galileo.
Первый уикенд (12-13 марта) стартует с картины
Далее в рамках уикендов покажут и другие известные работы польского режиссера, в том числе его французские работы, принесшие Кесьлёвскому мировую славу, и документальные короткометражки:
19 марта —
20 марта —
26 марта —
27 марта —
2 апреля —
3 апреля —
9 апреля —
10 апреля —
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Проект «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским» организует Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» при поддержке Польского Института в Минске. Проект организован в сотрудничестве с Институтом Адама Мицкевича в рамках POLSKA 100 — международной культурной программы к столетию восстановления независимости Польши.
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Кинопроект «Уикенды с ...» продолжается: с 12 марта по 10 апреля в Silver Screen Galileo каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров...
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