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Матерей военнослужащих поздравляют с Женским днем в воинских частях
Источник материала: ОНТ
Под знаком главного женского праздника – 8 марта – проходят эти дни и в воинских частях Беларуси. Поздравления звучат в адрес матерей, дети которых служат в армии.
Кому-то благодарности за воспитание защитников Отечества вручают дома и на рабочих местах, а некоторых приглашают в гости в воинские части. И это вдвойне приятно – цветы и теплые слова, и возможность повидаться с родными.
Для матерей военнослужащих подготовили экскурсию по 120-й гвардейской механизированной бригаде. Ее история началась почти 80 лет назад. Бригада отважно прошла боевой путь от Сталинграда до Эльбы в годы Великой Отечественной. 8 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза.
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Под знаком главного женского праздника – 8 марта – проходят эти дни и в воинских частях Беларуси. Поздравления звучат в адрес матерей, дети которых служат в...
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