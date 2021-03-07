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Матерей военнослужащих поздравляют с Женским днем в воинских частях

07.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Матерей военнослужащих поздравляют с Женским днем в воинских частях

Под знаком главного женского праздника – 8 марта – проходят эти дни и в воинских частях Беларуси. Поздравления звучат в адрес матерей, дети которых служат в армии.  

Кому-то благодарности за воспитание защитников Отечества вручают дома и на рабочих местах, а некоторых приглашают в гости в воинские части. И это вдвойне приятно – цветы и теплые слова, и возможность повидаться с родными.

Для матерей военнослужащих подготовили экскурсию по 120-й гвардейской механизированной бригаде. Ее история началась почти 80 лет назад. Бригада отважно прошла боевой путь от Сталинграда до Эльбы в годы Великой Отечественной. 8 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза.

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Под знаком главного женского праздника – 8 марта – проходят эти дни и в воинских частях Беларуси. Поздравления звучат в адрес матерей, дети которых служат в...
 
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