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Электродома строят в Минске и Витебске
Источник материала: ОНТМинске и Витебске" class="one-news__figure-img">
В Минске и Витебске строят электродома, первый сдадут в столице уже к лету.
Отопление, приготовление пищи и горячая вода – все удобства в нем завязаны на электроэнергии. Дом на 150 квартир строится в Московском районе столицы.
А в Витебске строят кварталы электродомов. Второй с 10 домами полностью возведут к 2025 году. В областном центре это второй такой квартал. Оба строятся на окраине города.
Фото: БЕЛТА
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В Минске и Витебске строят электродома, первый сдадут в столице уже к лету. Отопление, приготовление пищи и горячая вода – все удобства в нем завязаны на...
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