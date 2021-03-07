Электродома строят в Минске и Витебске

Источник материала: ОНТ

Минске и Витебске " class="one-news__figure-img">

В Минске и Витебске строят электродома, первый сдадут в столице уже к лету.

Отопление, приготовление пищи и горячая вода – все удобства в нем завязаны на электроэнергии. Дом на 150 квартир строится в Московском районе столицы.

А в Витебске строят кварталы электродомов. Второй с 10 домами полностью возведут к 2025 году. В областном центре это второй такой квартал. Оба строятся на окраине города.

Фото: БЕЛТА

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