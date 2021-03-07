ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электродома строят в Минске и Витебске

07.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Электродома строят в Минске и ВитебскеМинске и Витебске" class="one-news__figure-img">

В Минске и Витебске строят электродома, первый сдадут в столице уже к лету. 

Отопление, приготовление пищи и горячая вода – все удобства в нем завязаны на электроэнергии. Дом на 150 квартир строится в Московском районе столицы.

А в Витебске строят кварталы электродомов. Второй с 10 домами полностью возведут к 2025 году. В областном центре это второй такой квартал. Оба строятся на окраине города.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске и Витебске строят электродома, первый сдадут в столице уже к лету.  Отопление, приготовление пищи и горячая вода – все удобства в нем завязаны на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Родственники потеряли связь с дальнобойщиком, уехавшим в рейс в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by