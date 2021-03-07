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Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский
Источник материала: ОНТ
Равные возможности для поездок по железной дороге для всех! Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский.
«Крокі на гукі» – проект Белорусской железной дороги и товарищества инвалидов по зрению. На главном железнодорожном вокзале страны установили 100 звукоречевых информаторов и тактильные схемы, на которых детальный план помещений на шрифте Брайля. Чтобы воспользоваться системой, нужно скачать специальное мобильное приложение.
Звуковая навигация – первый инклюзивный проект белоруской железной дороги. В будущем такие системы будут использоваться и на других станциях.
Фото: Пресс-центр БЖД
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Равные возможности для поездок по железной дороге для всех! Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский. «Крокі на гукі» – проект...
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