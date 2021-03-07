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Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский

07.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский

Равные возможности для поездок по железной дороге для всех! Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский. 

«Крокі на гукі» – проект Белорусской железной дороги и товарищества инвалидов по зрению. На главном железнодорожном вокзале страны установили 100 звукоречевых информаторов и тактильные схемы, на которых детальный план помещений  на шрифте Брайля. Чтобы воспользоваться системой, нужно скачать специальное мобильное приложение.  

Звуковая навигация – первый инклюзивный проект белоруской железной дороги. В будущем такие системы будут использоваться и на других станциях. 

Фото: Пресс-центр БЖД

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Теги: Минск
 
 
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Равные возможности для поездок по железной дороге для всех! Система навигации для слабовидящих появилась на вокзале Минск-Пассажирский.  «Крокі на гукі» – проект...
 
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