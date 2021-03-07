Люди остались без тепла в жилых домах Донецкой области

Источник материала: ОНТ

В Украине люди остались без тепла в жилых домах. «Нафтогаз» прекратил поставки природного газа в Донецкую область из-за огромных долгов.

Причем компания не учитывает, что люди остаются без отопления, когда ночью заморозки. Официальный комментарий – отключение отопления позволит предотвратить убытки в размере 150 миллионов гривен в месяц (примерно 5,5 миллионов долларов).

Напомним, в феврале «Нафтогаз» резко повысил цены на газ для тепловиков, что сказалось на стоимости услуг ЖКХ. Это вызвало волну негодования. «Тарифные протесты» прокатись по всей Украине. Ведь плата за коммуналку и раньше забирала львиную долю и без того небольших доходов людей, а теперь многим, особенно в небольших городах, просто не на что жить.

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