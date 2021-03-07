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NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

07.03.2021 13:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет в NASA планируют высадить на Луну первую женщину. Об этом информирует CBS News.

Девять женщин и девять мужчин станут членами программы «Артемида». В рамках проекта должна состояться высадка на Луну первой женщины.

Уточняется, что программа «Артемида» столкнулась с перерасходом средств и задержками. Тем не менее, руководство космических запусков NASA намерено вернуться к изучению Луны для научных открытий и получения ценных знаний.

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В ближайшие 10 лет в NASA планируют высадить на Луну первую женщину. Об этом информирует CBS News. Девять женщин и девять мужчин станут членами программы «Артемида». В...
 
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