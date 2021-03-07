NASA рассчитывает отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Источник материала: ОНТ

В ближайшие 10 лет в NASA планируют высадить на Луну первую женщину. Об этом информирует CBS News.

Девять женщин и девять мужчин станут членами программы «Артемида». В рамках проекта должна состояться высадка на Луну первой женщины.

Уточняется, что программа «Артемида» столкнулась с перерасходом средств и задержками. Тем не менее, руководство космических запусков NASA намерено вернуться к изучению Луны для научных открытий и получения ценных знаний.

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