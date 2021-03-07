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Родственники потеряли связь с дальнобойщиком, уехавшим в рейс в Европу

07.03.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Анастасия разыскивает своего двоюродного брата-дальнобойщика Воспукова Валентина Валерьевича, жителя пригорода Гомеля. По ее словам, мужчина 1974 г. р. пропал на территории Дании или Германии. Женщина утверждает: Валентин выехал в рейс на фуре DAF белого цвета с номером KJM 806 и наклейками фирмы-перевозчика KAJ MADSEN.

«Со слов напарника, Валентин в минувший вторник, 2 марта, около 11:00, ушел в неустановленном направлении с территории базы (места выгрузки), — сообщает Анастасия. — База расположена по адресу: Edeka Landsberg, Petersdorfer StaBe 3, 06188 Landsberg DEU (Германия). С этого момента его никто не видел. Он был одет по сезону: в черную куртку с капюшоном, обувь черного цвета. Телефон (с номером +375 44 538-42-47 и установленными мессенджерами) оставил в рабочем грузовике. Достоверно известно, что последний раз выходил на связь 1 марта в 14:15 (минское время) на территории Дании. Сообщил, что собирается перевозить груз в Германию, по адресу, указанному выше. Работал в паре с Максудовым Максимом Валентиновичем, гражданином РБ, номер его телефона: +459 193-51-08».

Родственники потеряли связь с дальнобойщиком, уехавшим в рейс в Европу

«При дальнейших поисках информации родственники узнали, что после оставления грузового автомобиля Валентин был автоматически уволен из фирмы, — дополнила сестра дальнобойщика. — Фирма KAJ MADSEN не хочет идти на контакт и предоставлять данные по перемещению автомобиля по данным GPS».

Всем, кому что-либо известно о пропаже Валентина, просят звонить +375 33 374-85-85.

 
Теги: Гомель
 
 
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Анастасия разыскивает своего двоюродного брата-дальнобойщика Воспукова Валентина Валерьевича, жителя пригорода Гомеля. По ее словам, мужчина 1974 г. р. пропал на...
 
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