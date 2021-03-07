Источник материала: Хартия'97

Беспилотники массового поражения: как рои ударных дронов изменили характер войны Юрий Вишневский, «Деловая столица»

7.03.2021, 13:16

Иллюстрационное фото

Батарея из девяти ракет-носителей способна остановить целую бронетанковую дивизию РФ.

Наверно, трудно поверить, что одна из важнейших технологий будущего — это всего лишь какие-то мелкие дроны. Но речь об умных дронах. Настолько умных, что они способны общаться друг с другом и объединяться в рой, создавая единый роевой интеллект, который, пользуясь глазами и мозгами всех своих «пчелок», умеет собирать и обрабатывать информацию, ставить задачи, находить решения и извлекать уроки из ошибок.

Скрещивание технологий

Эта технология изумительна в том смысле, что в ней сливаются два совершенно разных подхода. Один подход — это традиционные беспилотники. Уже само их название говорит о том, что они похожи на обычные средства передвижения, только без человека в роли пилота, водителя, капитана. Все эти беспилотные самолеты, такси, подлодки и космические станции. В них искусственный интеллект заменяет человека.

Другой подход ведет родословную от совсем других, изначально бесчеловечных (в разных смыслах) систем. А именно — от баллистических ракет с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Их идейным потомком можно считать «умные» кассетные бомбы, такие как CBU-105. Этот боеприпас весом почти полтонны разбрасывает 40 зарядов Skeet, каждый из которых спускается с парашютом, сканируя землю и ища цели путем сопоставления с образцом в памяти, пока не найдет танк и не выстрелит. Сброшенные бомбардировщиками B-52 бомбы CBU-105 успешно уничтожили целые колонны иракских танков в 2003 г.

Скрещивание этих двух линий произошло в условиях бурного развития искусственного интеллекта (ИИ). Как это обычно бывает, основным стимулом стали военные заказы. Недавно американский Институт современной войны посвятил этой технологии статью с красноречивым заглавием «Рои массового уничтожения». Рой ударных дронов сможет эффективно зачистить обширный район, а справиться с ним будет очень сложно — он невидим для ПВО и практически неуязвим.

Девять ракет против целой дивизии

Об американских разработках недавно рассказал Forbes. В рамках проекта Cluster Swarm разрабатывается ракетная боеголовка, несущая в себе множество небольших дронов. Они разлетаются веером для обнаружения транспортных средств и уничтожают их с помощью пуль из бронебойного металла.

Результатом проекта Cluster Swarm должны стать беспилотники, упакованные в ракеты GMLRS (несут около 80 кг полезной нагрузки и имеют дальность действия более 70 км) или ATACMS (доставляют около 160 кг полезной нагрузки на расстояние более 270 км). Первоначально полезной нагрузкой должны были стать дроны с квадрокоптерами, заключенные в аэродинамический корпус, который рассеивал бы их по целевой области. Однако проблемы, связанные с развертыванием квадрокоптеров в воздухе, оказались слишком большими, и проект был передан компании AVID LLC, у которой несколько иной подход.

AVID наиболее известна своим беспилотником T-Hawk, тактическим аппаратом с вертикальным взлетом, который был развернут в Ираке для поиска самодельных взрывных устройств в 2007 г. Известный как «летающий пивной бочонок», T-Hawk не имеет внешних роторов, но приводится в движение вентиляторами внутри фюзеляжа. Информацию о дронах для проекта Cluster Swarm компания держит в секрете.





Как отмечает Forbes, в любом случае дроны Cluster Swarm существенно превзойдут бомбы CBU-105 по двум параметрам. Во-первых, это площадь покрытия. CBU-105 может поражать цели только на площади в несколько сотен метров в поперечнике. Cluster Swarm может отправиться на охоту за транспортными средствами, разбросанными на многих квадратных километрах.

Второе преимущество — эффективность. Заряды CBU-105 не обмениваются информацией друг с другом. Два или более зарядов Skeet могут атаковать один и тот же танк и игнорировать другие. Рой дронов Cluster Swarm, действующих сообща, будет оптимально распределять цели, так что каждому дрону достанется по танку.

Предполагается, что каждая ракета выпустит около десяти дронов. Каждая пусковая установка M270 MLRS выпускает залпом 12 ракет, что составляет 120 дронов. Таким образом, батарея из девяти ракет-носителей доставит в целевой район тысячу дронов-убийц, чего теоретически достаточно, чтобы остановить целую бронетанковую дивизию.

Британская эскадрилья "умных" дронов

Королевские ВВС Великобритании весной 2020 г. создали на авиабазе в Уоддингтоне экспериментальную эскадрилью. Она отвечает за разработку требований к БПЛА, способных объединяться в сети, создание таких аппаратов, выработку стратегии их применения и их использование.

Работа над «умными» дронами, способными объединяться в сети, ведется уже несколько лет в рамках проектов Mosquito и Many Drones Make Light Work. В июне 2020 г. государственный министр обороны баронесса Голди сообщила, что «проект создания роя дронов Королевских ВВС продолжает развиваться и в ходе недавних испытаний прогресс превзошел ожидания». По ее словам, проект Many Drones Make Light Work исследует техническую осуществимость и военное использование роя, объединяющего до 20 небольших БПЛА, работающих под управлением одного человека. Проект находится на третьем, заключительном этапе, в рамках которого проводится структурированная программа летной оценки этой новой возможности после успешных первых испытаний, проведенных в марте 2020 г.

Ранее минобороны Великобритании сообщало, что задача роя дронов — оказывать поддержку пилотируемым истребителям, таким как Eurofighter Typhoon или F-35. Для этого дроны должны обнаруживать, сбивать с толку и подавлять вражескую систему ПВО, позволяя истребителям проникать дальше в воздушное пространство противника.

Китайская стая из 48 птиц-снарядов

В сентябре 2020 г. китайская государственная корпорация CETC (China Electronics Technology Group Corporation) провела испытание роя барражирующих боеприпасов, которые были развернуты с помощью коробчатой пусковой установки на легком тактическом автомобиле и с вертолетов. Вскоре СЕТС обнародовала видео о своей системе.

Как отмечает The Drive, система в целом выглядит очень зрелой. Особенно впечатляет мобильная пусковая установка, позволяющая одним залпом запустить 48 боевых дронов из кузова грузовика. Такие коробчатые пусковые установки могут быть также установлены на кораблях и размещены в статическом положении на земле.

CETC и ее дочерняя компания «Китайская академия электроники и информационных технологий» (CAEIT) уже много лет активно работают над технологией роения. В июне 2017 г. CAEIT провела рекордный эксперимент, в котором участвовало около 120 небольших беспилотников с неподвижным крылом. Четыре месяца спустя CAEIT провела еще более крупный эксперимент с 200 дронами с неподвижным крылом.

Но на видео с испытаний в сентябре 2020 г. мы видим уже другие дроны, которые очень похожи по форме и функциям на последние модели барражирующего боеприпаса CH-901 компании China Poly Defense. В 2016 г., когда CH-901 впервые появился, он отличался парой выдвижных крыльев, а также складным V-образным хвостовым оперением. Недавно этот дизайн претерпел изменения: V-образное хвостовое оперение заменено другим набором выдвижных крыльев и складывающимся двойным хвостовым оперением, совсем как у дронов, которые показала CETC на своем видео.

Также это видео демонстрирует дронов, летящих в строю, как рой, и человека, управляющего их движениями с помощью сенсорного экрана на устройстве, похожем на планшет. Мы также видим изображения с электронно-оптических камер на дронах, наблюдающих за областями на земле, а затем нацеленных на фиктивные цели.

Возможно, рой дронов, показанный на видео CETC, уже представляет собой реальный оперативный потенциал, которым обладает армия Китая. Рой, который может быть развернут с нескольких платформ на поверхности и в воздухе, потенциально приближаясь к целевой области с разных направлений, придаст всей системе огромную гибкость и отказоустойчивость, предупреждает The Drive.

Дроны-боты для устрашения Ким Чен Ына

Администрация программы оборонных закупок (DAPA) Республики Корея в декабре 2020 г. объявила о подписании контрактов с местными компаниями на приобретение трех типов продвинутых ударных беспилотных летательных аппаратов: дронов-смертников, дронов, стреляющих из пушек по наземным целям, и небольших дронов с функциями наблюдения и нападения. По словам DAPA, в ближайшие три–шесть месяцев предстоит пробный запуск всех этих дронов.

И это только начало масштабной программы. В сентябре 2020 г. DAPA сообщила, что в течение последующих десяти лет страна инвестирует в создание различных БПЛА военного назначения $2,3 млрд.

Одна из составляющих этой программы — это дроны-боты (dronebots). В сентябре 2018 г. южнокорейская армия создала отдельную боевую группу дронов-ботов наземного и воздушного базирования. О задачах этого подразделения еще в декабре 2017 г. рассказал информагентству Yonhap официальный представитель южнокорейской армии. По его словам, дроны-боты могут «изменить правила игры в войне».





Это заявление было сделано всего через два месяца после того, как южнокорейская армия объявила о пяти «революционных изменениях». Эта пятерка включает арсенал высокоточных и мощных баллистических и крылатых ракет, хорошо оснащенные стратегические мобильные ударные силы, способные поражать ключевые цели, подразделения специальных операций, которым поручено «обезглавливание» (decapitation — официальное название для трансграничных рейдов с целью физического уничтожения северокорейских лидеров), парк дронов и автономных транспортных средств, а также массовое обновление военной техники для отдельных боевых отрядов, известное как «Платформа воина».

Хотя рои дронов-ботов, вероятно, лучше подходят для разведки, но они также могут уничтожать уязвимые цели и даже устраивать засады на лидеров, таких как Ким Чен Ын, если он путешествует в кортеже или присутствует на публичном мероприятии, отметил Business insider.

Рой Kargu как символ турецких амбиций

Над собственным проектом беспилотников, способных сбиваться в рои, работает турецкая компания STM. Созданные ею дроны Kargu уже использовались турецкими военными в Сирии и Ливии. Также эти дроны вроде бы помогали Азербайджану во время карабахской войны осенью 2020 г.

Еще в июне 2020 г. турецкое информагентство Anadolu сообщило, что турецкие военные получат 500 дронов-камикадзе Kargu. В стандартном режиме дроном Kargu управляет оператор с расстояния до 10 км; когда цель обнаружена, дрон ныряет к ней и уничтожает ее с помощью заряда взрывчатки.





STM уверяет, что благодаря своему высокому интеллекту дроны Kargu способны нападать роем, который может объединять до 20 «пчелок». Это устраняет необходимость в большом количестве людей-операторов, поскольку всего один человек контролирует весь рой или отправляет его работать автономно. Такие рои способны без помощи человека обнаруживать статические и подвижные цели благодаря своим способностям обработки изображений в реальном времени и встроенным алгоритмам глубокого обучения.

«Умные» рои Kargu будут самостоятельны еще в одном смысле. В рамках проекта KERKES компания разрабатывает алгоритмы, которые позволят дронам обходиться без использования GPS. Дроны обучатся самостоятельно осуществлять навигацию по наземным ориентирам, используя свои камеры и другие датчики. Это сделает рои Kargu невосприимчивыми к глушителям GPS, которые сейчас широко используются, чтобы мешать дронам находить свои цели.

Компания интенсивно вкладывается в развитие своего детища, поскольку имеет очень амбициозные планы завоевания внешних рынков. В Kargu нет произведенных в США компонентов, которые ограничивали бы экспорт в соответствии с американскими правилами контроля над вооружениями, поэтому эти дроны можно свободно экспортировать.

Мирные применения

При всей своей важности для военных эта технология имеет большие перспективы для применения в мирных целях. Рои «умных» дронов наверняка пригодятся аграриям, а косяки аналогичных морских беспилотников помогут рыболовам. Также они окажут неоценимую помощь любому государству в деле контроля над всякими стихийными бедствиями и техногенными катастрофами.

Благодаря глубокому обучению в условиях реальных задач эти дроны будут буквально с каждым годом улучшать свои способности. А благодаря массовому производству они могут существенно упасть в цене. Триггером роста спроса на них могут послужить разнообразные службы доставки. Тем более что воздушные дроны не отнимают трафик у наземного транспорта.

Словом, рои дронов могут стать не только средством массового поражения, но и средством массового снабжения и обслуживания. Тут уж кому как повезет.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .