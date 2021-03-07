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«На БелАЭС случилось что-то серьезное»: белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью
Источник материала: Хартия'97
«На БелАЭС случилось что-то серьезное»: белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью
В некоторых местах радиационный фон в три раза выше обычных показателей.
Белорусы в соцсетях и телеграм-каналах пишут о значительном повышении уровня радиации в Ошмянском и Сморгонском районе.
«На АЭС случилось что-то серьезное. Норма должна быть до 30, но обычно она 10 микрорентген», - сообщает подписчик телеграм-канала
Накануне телеграм-канал «Ник и Майк» сообщил о том, что
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«На БелАЭС случилось что-то серьезное»: белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью
В некоторых местах радиационный фон в три раза выше обычных показателей.
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